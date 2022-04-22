متي موعد نزول الضمان الاجتماعي لهذا الشهر أبريل 2022

موعد نزول الضمان الاجتماعي لهذا الشهر أبريل يبحث الكثير من مستفيدي الضمان الاجتماعي عن موعد صرف راتب الضمان لشهر أبريل الجاري 2022م، حيث أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تقدم راتب الضمان الاجتماعي حيث يتم صرفه بشكل شهري لبعض الفئات المحتاجة إلى الدعم المادي وحددت الوزارة بعض الفئات الأكثر استحقاقًا للحصول على معاش الضمان وفقًا لشروط ومعايير محددة سنقوم بتوضيحها لكم في السطور التالية لكل الأشخاص التي يهمها الأمر.

موعد صرف راتب الضمان أبريل 2022م

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن يكون بدء الإيداع من يوم 20 إلى يوم 24 أبريل وهو موعد صرف الضمان الاجتماعي حتى الآن فإذا كان اليوم المقرر يوافق يوم الجمعة يتم تقديمه يوم الخميس وإذا كان يوم السبت فيتم تأخيره ليوم الأحد الذي يليه لأنه من المعروف أن يومي الجمعة والسبت هما عطلة رسمية في البلاد.

شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي

جنسية المتقدم يجب أن تكون سعودية في الأصل والمنشأ ويشترط الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يقدم المتقدم كل الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة من الوزارة لدعم بياناته المسجلة.

على المتقدم أن يقوم بتقديم وثيقة تثبت عدم امتلاكه أي أرض أو عقار سكني خاص به.

دخل المتقدم الشهري يجب ألا يزيد عن قيمة الدخل الذي سيحصل عليه من الضمان الاجتماعي.

الالتزام بكافة تعليمات وأوامر الوزارة بشأن تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد والتطعيمات المقررة.

عدم إقامة المتقدم لأي مركز من مراكز الإسكان الخاصة بالإيواء.

طرق التواصل مع الضمان الاجتماعي 2022م

من أجل التواصل مع أحد العاملين في خدمة الضمان الاجتماعي السعودي من خلال أحد الطرق التالية:-