نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور إلكترونيًا بوزارة الموارد البشرية في المقال التالي
التسجيل في الضمان الاجتماعي، حيث يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو احد أهم برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تقدم الوزارة هذا البرنامج كأحد برامج الدعم التي من خلالها تقف الدولة بجوار المواطن الفقير، حيث يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي بصفة شهرية للمواطنين الذين تتوافر بهم شروط التسجيل، وقد استحدثت وزارة الموارد البشرية النظام المطور من أجل معرفة مدي استحقاق المواطنين الأكثر احتياجاً، وتقوم الوزارة باستقبال طلبات المواطنين للتسجيل في الضمان المطور بناءً علي توافر الشروط التسجيل التي تحددها الوزارة، وسوف نوضح لكم ما هي شروط التقديم في الضمان الاجتماعي وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443
يتم تسجيل في خدمات الضمان المطور التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية لاجتماعية بعد توافر شروط التسجيل التي تحددها الوزرة، وهي كالتالي:
- يشترط أن يكون المتقدم للتسجيل حاصلًا على الجنسية السعودية، مع إمكانية أن يكون هناك استثناء للزوجة الأرملة السعودية ، وكذلك المطلقة السعودية، وأولاد السعودية الأرملة أو المطلقة.
- يجب أن يكون المتقدم للضمان المطور مقيم داخل المملكة بصفة مستمرة.
- يجب توافر الشروط الخاصة بمعايير امتلاك الثروة ومدي استخدامها داخل المملكة.
- يجب التعهد بالموافقة علي شروط الوزارة التي تتعلق بالتعليم والصحة والخدمات التي تحددها الوزارة لهم.
- يتم تحديد قيمة الدخل وفق عدد أفراد الأسرة والحالة الخاصة بهم من جانب الوزارة.
كيف اسجل في الضمان الجديد؟
يتم التسجيل في الضمان المطور بناء علي توافر شروط التقديم التي تم تحديدها من الوزارة، علي أن يتم التسجيل في الضمان بطريقة إلكترونية من خلال الطريقة التالية:
- يجب الدخول مباشرة إلى رابط الوزارة الخاص بالتسجيل: وزارة الموارد البشرية.
- يتم الدخول للمنصة من خلال النفاذ الوطني الموحد أو بإدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الشخصية.
- يتم الضغط علي تبويب (إنشاء حساب جديد).
- يجب أن يتم تحديد خدمة التسجيل في الضمان المطور.
- تطلب المنصة من المستفيد تسجيل عدد من البيانات الشخصية التي يجب تسجيلها بشكل صحيح مثل (تاريخ الميلاد، رقم الجوال، كلمة المرور وغيرها من البيانات الأخري).
- يجب أن يوافق الشخص علي شروط التسجيل التي تحددها الوزارة.
- يتم النقر عي تسجيل الطلب.
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