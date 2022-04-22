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عمر شويل - جدة متى اجازة عيد الفطر في السعودية 1443 ومدتها وموعد استئناف الدوام من أكثر الكلمات البحثية التي يبحث عنها جميع الأشخاص في المملكة، فبالتزامن مع انتهاء شهر رمضان الكريم الذي لم يتبقى منه سوى أيام معدودة يتزايد البحث عن موعد اجازة عيد الفطر في السعودية 1443 للبنوك والقطاع الحكومي وكذلك لطلبة المدارس والجامعات، وقد كشفت الجهات الرسمية عن موعد بدء وانتهاء اجازة العيد التي تعد أحد الإجازات الرسمية المعترف بها.

متى اجازة عيد الفطر في السعودية 1443

ومن المقرر أن تبدأ اجازة عيد الفطر في السعودية 1443 خلال الأيام القادمة، فيما بدأت اجازة العيد الفطر في المدارس بداية من أمس الخميس على أن تستمر لمدة 15 يوم بناءا على توجيه ملكي اصدره الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، علما بأن تلك الاجازة بأجر كامل لكافة العاملين، وتستغل الأسر السعودية اجازة عيد الفطر 1443 بالذهاب إلى العديد من الأماكن العامة كالحدائق والمولات والسينما من أجل التنزه، واستعادة النشاط.

إجازة عيد الفطر في السعودية 1443 للقطاع الحكومي

أما بالنسبة لموعد بدء إجازة عيد الفطر في السعودية 1443 لموظفي وعمال القطاع الحكومي، فمن المقرر أن تبدأ في يوم الأحد بعد القادم الموافق الأول من شهر مايو القادم “30 من شهر رمضان 1443″، على أن يتم استئناف الدوام في يوم الأحد الموافق الثامن من شهر مايو 2022 “السابع من شهر شوال 1443″، أي أن مدة إجازة الفطر حوالي 7 أيام كاملة.

إجازة عيد الفطر في السعودية 1443 للقطاع الخاص

أعلنت هيئة الخدمات المدنية في المملكة العربية السعودية، أن إجازة عيد الفطر في السعودية 1443 للقطاع الخاص ستبدأ من يوم 30 رمضان وحتى يوم الأربعاء 3 شوال 1443.

إجازة عيد الفطر بالبنوك في السعودية 1443

فيما قد أعلن البنك المركزي السعودي أن إجازة عيد الفطر للبنوك السعودية تبدأ من يوم الخميس القادم الموافق 28 من شهر أبريل الجاري “27 من شهر رمضان 1443″، على أن يتم استئناف الدوام في يوم الأحد الموافق الثامن من شهر مايو 2022 “السابع من شهر شوال 1443″، أي أن الإجازة حوالي 12 يوما كاملة.

إجازة عيد الفطر في السعودية للمدارس والجامعات 1443

فيما بدأت اجازة عيد الفطر في كافة المدارس والجامعات السعودية بداية من أمس الموافق الخميس 21 أبريل الجاري “20 من شهر رمضان 1443” وتستمر لمدة أسبوعين بناءا على توجيه أصدره الملك سلمان آل سعود من أجل التيسير على أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، وبناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.