نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق زكاتي Zakaty أسهل طريق لدفع الزكاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق زكاتي Zakaty ، توفر المملكة العربية السعودية الخدمات المختلفة للمواطنين المقيمين بها حتى يشعرون بالراحة والرقي في التعامل، لهذا فقد جعلت معظم التعاملات عن طريق المواقع والتطبيقات الالكترونية ومن ضمن تلك التعاملات إخراج الزكاة الذي أصبح من السهل الآن عبر استخدام تطبيق زكاتي المميز، يسهل التسجيل عبر التطبيق ويمكن من خلاله إخراج زكاة الفطر حيث اقترب عيد الفطر المبارك، لذا يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية التعامل مع تطبيق زكاتي وطريقة التسجيل به.

تطبيق زكاتي Zakaty

يعد تطبيق زكاتي التطبيق الأول في المملكة العربية السعودية الخاص بتحويل أموال الزكاة إلى صندوق التكافل الاجتماعي بأسرع وقت ودون الحاجة إلى بذل أي مجهود، فقد كل ما يتم فعله هو الدخول على التطبيق وتسجيل البيانات وتحديد قيمة الزكاة، لذلك نعتبر هذا التطبيق من أهم التطبيقات التي تم إصدارها في المملكة السعودية مؤخرا، ويتم دفع قيمة الزكاة وفقا لما تحدده دار الإفتاء كل عام ويمكن أن يزيد عما هو محدد حسب حالة المواطن المادية وحسب عدد الأفراد الذين يعول.

طريقة التسجيل في تطبيق زكاتي

يعد تطبيق زكاتي من أهم التطبيقات التي تتواجد بالمملكة السعودية نظار لأن الكثير من الأشخاص يفضلون التعامل عبر الانترنت ويمكن تحميل التطبيق بكل سهولة عن طريق استخدام جوجل بلاي وذلك للأجهزة الاندرويد، ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم حيث يلزم تسجيل مستخدم جديد ويتم حساب الزكاة عن طريق التطبيق بعد اختيار الفئة والقيمة واختيار حفظ البيانات.

يوفر التطبيق أكثر من وسيلة دفع لتسهيل الدفع على المواطنين، وبعد إجراء التعليمات يتم تحويل الأموال إلى صندوق التكافل الاجتماعي وبذلك يكون المواطن قد أخرج زكاته بشكل سريع دون الحاجة إلى إهدار وقت وجهد، لذلك تعد التعاملات الالكترونية أفضل من التعاملات النقدية لذا يعد هذا التطبيق مفيد جدا لما يتميز به من سرعة ودقة.

مميزات تطبيق زكاتي

يتميز تطبيق زكاتي بالعديد من المميزات التي تجعله المفضل لدى المواطنين في المملكة العربية السعودية ومن ضمن تلك المميزات ما يلي: