نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام التواصل الخاصة مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة مالية “مؤسسة الملك فهد الخيرية” في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرقام التواصل الخاصة مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة حيث نتابع معكم اليوم طريقة الحصول على المساعدات المالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud وذلك من خلال العديد من طرق التواصل المتاحة، وذلك للحصول على دعم للأسر الأشد حاجة، وفي كثير من الأحيان يقوم الأمير عبد العزيز بن فهد شخصيا بعمل زيارات لمساكن طالبي المساعدات المالية، ويقدم لهم الدعم المالي اللازم، بالإضافة إلى الدعم المعنوي، وكثيراً ما تكفل الأمير عبد العزيز برعاية دائمة للعديد من الأسر، خاصة أسر الأرامل والمطلقات اللائي ليس لديهن عائل، حيث يتكفل الأمير بمصاريفهم من خلال راتب شهري ومساعدة مقطوعة تكفل لهم حياة كريمة.

أرقام التواصل الخاصة مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة مالية

ويجب الإشارة إلى الزيارات التي يقوم بها الأمير عبد العزيز بن فهد للأسر الفقيرة والأشد حاجة، فدائما ما يقوم الأمير عبد العزيز بعمل زيارات لمساكن تلك الأسر، وتقديم مساعداته لها، كما يأمر بمتابعة مستمرة لأحوال تلك الأسر، والتأكد من تلبية جميع طلباتها مستقبلا، فيد الأمير دائما ممدوده دائما بالخير سيراُ على درب واله الملك فهد.

أما عن طرق التواصل مع الأمير فهي عديدة ومتنوعة، حيث يمكن التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد من خلال أرقام هواتف المؤسسة الخيرية التابعة له، أو من خلال الواتساب الخاص بالأمير، كما يمكن أيضا التواصل من خلال رقم هاتف قصر الأمير، حيث خصص الأمير مكتب بالقصر الأميري يستقبل فيه اتصالات طالبي تلك المساعدات، هذا بالإضافة إلى مكتب مخصص بالمسجد الذي أقامه الأمير بإنشائه مؤخرا، وسنستعرض معكم من خلال هذا التقرير جميع أرقام الهواتف هذه، كما يمكن أيضا تقديم طلب المساعدة من خلال البريد السعودي أو البريد الإلكتروني أيضا.

أرقام تواصل “هواتف – واتساب” الأمير عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud

هذا ويقوم الأمير عبد العزيز بن فهد بالإشراف على مؤسسة الملك فهد الخيرية، ومتابعة ما تستقبله المؤسسة من طلبات المساعدة سواء كانت مساعدات مالية أو عينية، حيث تقدم مؤسسة الملك فهد العديد من الخدمات الخيرية والإنسانية، وذلك في إطار استكمال ما قام به الملك فهد “رحمه الله” من أعمال خيرية جليلة.

مساعدات مؤسسة الملك فهد الخيرية

ساهم الأمير عبد العزيز بن فهد مع إخوته في تأسيس مؤسسة الملك فهد الخيرية لتقوم بدورها الجليل في مجال العمل الخيري والإنساني، وذلك بما بتقدمه من خدمات في مجال الأعمال الخيرية بالمملكة، ومن أهم تلك المساعدات التي تقدمها مؤسسة الملك فهد الخيرية ما يلي:

إنشاء المساكن، ودعم مشاريع الإسكان للمحتاجين.

كفالة الأسر المحتاجة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم المساعدات لهم.

التواصل مع المؤسسات الخيرية وجمعيات البر بما يحقق نع الفقراء والمساكين، وتطوير أعمال العناية بهم.

مساعدة المعسرين والغارمين، وكفالة أسرهم.

تقديم إعانة زواج تصل إلى مبلغ 20.000 ريال للزوج والزوجة.

عمل حفلات الزواج الجماعي، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين 474 شاب وشابة.

دعم برامج التدريب والتأهيل لأغراض توطين الوظائف.

رفع قدرة وكفاية أبناء الأسر المحتاجة وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وإعالة أسرهم.

إنشاء المرافق الصحية ودعمها.

معالجة المرضى المحتاجين داخل المملكة وخارجها.

دعم مراكز التأهيل الطبي وبرامجها.

تواصل مباشر مع الأمير عبد العزيز “بريد إلكتروني – رقم المكتب – بريد سعودي”

الرقم الموحد داخل المملكة: “٩٢٠٠١٥١٥٢”.

“٩٢٠٠١٥١٥٢”. من خارج منطقة تبوك: “٠١٤٤٢٢١٢٣٨”.

“٠١٤٤٢٢١٢٣٨”. صندوق بريد تبوك : “٥٩٨” – الرمز البريدي: “٧١٤٢١”.

: “٥٩٨” – “٧١٤٢١”. فاكس: “٠١٤٤٢٣٧٥٣٣” – تحويله”: “٣٥٠-٢٥١”.

“٠١٤٤٢٣٧٥٣٣” – “٣٥٠-٢٥١”. البريد الإلكتروني: [email protected]

[email protected] عنوان المؤسسة في تبوك: المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

هذا ويمكن أيضا التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد كما ذكرنا سابقا من خلال رقم القصر أو رقم المكتب بالمسجد، كما تقوم مؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية بالقيام بجهود محموده للتحقق من طلبات المتقدمين لطلب المساعدة المالية، أو لسداد ديون المُعسرين الذين تخلفوا على سداد ديونهم لظروف قاهرة، هذا بجانب الاهتمام البالغ بطلبات المطلقات والأرامل والأيتام.

الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب “مساعدة مالية وعينية”

أما عن أنواع المساعدات التي تقدمها الأمير عبد العزيز بن فهد، فهي متنوعة وعديدة وتشمل جميع أوجه المساعدات الخيرية، وتتسم مساعدات الأمير عبد العزيز بسخائها وسرعة الاستجابة للطلبات المقدمة، وتشمل أنواع تلك المساعدات التالي:

مساعدات مالية نقدية بسخاء للمُعسرين سواء ديون أو قروض.

سلع غذائية.

التكفل بالمصاريف الدراسية للأسر التي تعول أيتام.

مصروفات العلاج والعمليات الجراحية.

توفير مسكن ملائم للمحتاجين.

مساعدات شهرية دائمة.

رقم هاتف مؤسسة الأمير الخيرية وتواصل مع إدارة مسجده

رقم الهاتف : 050 950 0786.

050 950 0786. عنوان المسجد: 4194 Wadi Hanifah St, Al Hada, Riyadh 12921, Saudi Arabia الرياض، منطقة الرياض.

4194 Wadi Hanifah St, Al Hada, Riyadh 12921, Saudi Arabia الرياض، منطقة الرياض. رقم هاتف قصر الأمير عبد لعزيز: 920015152 – من الخارج 0144237533.

معروض لطلب المساعدة المالية والعينية من لأمير عبد العزيز بن فهد