نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية ٬ تم إجراء الكثير من الأبحاث مؤخرًا حول الاستفسار عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية ، وذلك بسبب اللوائح الأخيرة التي طبقتها المملكة العربية السعودية في الإقامة في المملكة ، حيث نفذت المملكة العربية السعودية بعض التحديثات على نظام الإقامة للعمال المقيمين على أراضيها ، مما جعل الاستفسار عن صلاحية الإقامة كثيرًا ، ومن العديد من المقيمين في المملكة ، وفي المقال التالي عبر موقع ثقفني نقدم الطريقة الصحيحة المحدثة التي يمكن للمقيم من خلالها الاستفسار حول صلاحية الإقامة عبر موقع أبشر للخدمات الحكومية التابع لوزارة الداخلية السعودية.

نظام الإقامة الجديد في السعودية

قدمت المملكة العربية السعودية مؤخرًا نظامًا جديدًا للإقامة فيها يسمى Premium Residency. وافق مجلس الوزراء السعودي على هذا القرار في 14 مايو 2019 م ، والذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030. يسمح نظام الإقامة المتميزة للمقيمين في المملكة العربية السعودية بالإقامة في المملكة العربية السعودية. المملكة مدى الحياة وتملك عقارات وأراضي بدون دفع رسوم سنوية ، حيث تُدفع الرسوم مرة واحدة فقط في العمر.

ولا يُعامل المستفيد من الإقامة المتميزة كمواطنين سعوديين في جميع المعاملات ، حيث أن الإقامة المميزة ليست كذلك. يعتبر منحاً للجنسية السعودية

حيث توجد فروق كثيرة بين الحاصلين على الإقامة المميزة والمواطنين السعوديين.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية

يمكن للعاملين المقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية .

حيث يكون الاستعلام بخطوات سهلة وبسيطة ، حيث حرصت وزارة الداخلية السعودية على ذلك.

جعل منصة أبشر بديلاً عن الازدحام الذي قد يحدث في حالة الاستفسارات المكتبية التي كانت تحدث في الماضي.

يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة بعدة مراحل سهلة يمكن تلخيصها في الخطوات التالية:

أولاً ، يجب عليك الدخول إلى منصة أبشر الخاصة بوزارة الداخلية السعودية.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول والنقر على الاستفسارات الإلكترونية ، وفي هذه الخطوة يتم تعبئة الحقول المطلوبة برقم الإقامة وتأكيد الكود الحالي للتأكد من أن المستخدم ليس روبوتًا.

يتم تأكيد المعلومات وبعد ذلك ستظهر على الفور جميع تفاصيل الإقامة التي تم إدخال رقمها للتو.

كما يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق اختيار رقم التأشيرة أو رقم الإقامة في الحقل الأول .

ثم كتابة الرقم في الحقل المقابل ، ثم اختيار القيمة في الحقل الثاني والكتابة.

ما يعادله في الحقل المقابل أيضًا ، ثم الضغط على المربع تحقق ، ثم ستظهر جميع المعلومات حول الإقامة وصلاحية التأشيرة للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

كم رسوم الإقامة المميزة

حددت المملكة العربية السعودية رسوم الإقامة المتميزة على النحو التالي: