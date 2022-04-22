متطلبات تمويل كوارا الفوري بدون كفيل للمواطنين

متطلبات تمويل كوارا الفوري بدون ضامن للمواطنين في المملكة، فإن المملكة العربية السعودية تسعي جاهدة لراحة جميع المواطنين، حيث أن المواطنين في المملكة سواء سعوديين أو مقيمين يمكنهم الاستفادة من تمويل كوارا، حيث أعلنت شركة كوارا عن تمويل شخصي يسدد احتياجات المواطنين المالية والضرورية، وذكرت المنصة أن هناك بعض المتطلبات المطلوبة للحصول علي التمويل الميسر، فنجن وجدنا في الآونة الأخيرة اهتمام المواطنين بالبحث عن التمويلات الميسرة، لذلك يجب علي كل مواطن في المملكة متابعة موقعنا ليتمكن من الاستفادة من التمويل الفوري، حيث هناك شروط ومزايا للتمويل سوف يوضحهم موقعنا من خلال المقال.

متطلبات تمويل كوارا الفوري بدون ضامن

إن شركة كوارا للتمويل ذكرت أن هناك بعض المتطلبات المطلوب توافرها للحصول علي التمويل، فإن المتطلبات تنقسم إلي شقين الأول الشروط والثاني المستندات المطلوبة، هناك شروط مطلوب توافرها في المواطنين للحصول علي التمويل، وتلك الشروط يمكن للمستفيد الاطلاع عليها من خلال الدخول علي رابط شروط تمويل كوارا السريع بدون ضامن، أما الأوراق المطلوبة للتقديم علي التمويل إلكترونيا تكون كالتالي:

يجب أن يمتلك كل مواطن مقدم علي التمويل الهوية الوطنية للسعوديين وهوية مقيم للغير السعوديين وتكون سارية غير منتهية المفعول.

يقوم كل مواطن بملأ استمارة طلب التمويل.

حصول كل مواطن علي تعريف راتب من جهة العمل ولكن أقصي مدة للتعريف تختلف من مواطن للأخر كالأتي: موظف القطاع الحكومي السعودي لا تتجاوز 3 شهور، أما موظف القطاع الحكومي من المقيمين لا تزيد عن شهر وكذلك العاملين بالقطاع الخاص سواء سعودي أو مقيم.

أن يكون لدي المواطن المستفيد كشف حساب بنكي يحتوي علي تفاصيل الراتب الشهري لأخر 3 شهور قبل موعد طلب التمويل.

حصول كل مواطن متقدم من العاملين في القطاع الخاص علي شهادة مدد وأجور.

طريقة سداد كوارا للتمويل السريع

إن كل مواطن بعد الحصول علي تمويل كوارا ترسل رسالة عل الهاتف المسجل لسداد أول فاتورة من قيمة أقساط التمويل، فيقوم المواطن باتباع الخطوات لتالية: