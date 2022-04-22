السعودية صرف رواتب المتقاعدين شهر أبريل 2022 شهر رمضان 1443 بالمملكة

صرف رواتب المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية شعبان 1443 معاش شهر أبريل سيتم صرفه بمشيئة الله يوم الإثنين 24 رمضان 1443 في يوم 25 أبريل 2022 وفق الموعد الدوري لصرف رواتب المتقاعدين ووفق ما أقرته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لموظفي المملكة المدنيين وأيضًا العسكريين الذين أحيلوا للتقاعد، كذلك صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين المستحقين من أسرة المتقاعد المتوفي، وفق أحدث المستجدات في أنظمة التقاعد بالمملكة وفي التالي كيفية الاستعلام عن راتب المتقاعدين إلكترونيًا.

السعودية كيفية الاستعلام عن راتب المتقاعدين شهر أبريل 2022

في نفس السياق السابق ذكره للمتقاعدين المستفيدين من الخدمات الإلكترونية المقدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الراغبين في الاستعلام عن موعد نزول راتب شعبان 1443 اتباع الخطوات التالي ذكرها:

أولًا القيام بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للمستحقات التقاعدية، عبر رابط الخدمات الإلكترونية للتقاعد بالمملكة.

كذلك القيام بإدخال رقم الهوية الخاصة بالمتقاعد، ورمز التحقق في الخانات الخاصة بها.

أيضًا تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتأكد منها.

في النهاية القيام بالضغط على أيقونة استعلام وستظهر أمامك على الشاشة كافة المعلومات الخاص براتب المتقاعدين لشهر شعبان 1443.

أهداف ومهام المؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية 2022

والجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة هي المسؤولة عن تنفيذ كافة أنظمة التقاعد بالمملكة المدنية والعسكرية، إضافة لنظام مد الحماية التأمينية، ونظام تبادل المنافع، كذلك تنظيم بعض الأعمال التقاعدية التي يوكلها مجلس الوزراء السعودي لمؤسسة التقاعد، ويقوم أيضًا بإدارة الصنايق الادخارية الخاصة بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين وفق ما يقرره نظام التقاعد، ومن أهم أهداف المؤسسة العامة للتقاعد، هو الريادة والاستدامة في مجال الحماية التأمينية، وطمأنة العملاء، بجانب الأهداف الاستراتيجية المتوافقة ورؤية المملكة 2030م، والمتمثلة في:

التحول الرقمي.

بيئة عمل منافسة وجذابة.

تقديم خدمات مميزة للعملاء.

تعزيز التميز المؤسسي.

تعزيز الاستدامة المالية.

الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتقاعد 2022

في الختام وبالتزامن مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك 2022 وما يتحمله المواطن السعودي من تكاليف لسد احتياجات أسرته، وما يتبع الأمر من التزامات من زكاة عيد الفطر وغيرها من المسؤوليات المحملة على رب الأسرة السعودي المتقاعد وتماشيًا مع برامج رؤية المملكة 2030م تم تحديث وإطلاق المؤسسة العامة للتقاعد لإستراتيجية 2022 والتي تهدف لتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين والمشتركين، لتحسين الأنظمة التقاعدية، وإدارة المخاطر، وإطلاق عدد من برامج هدفها تحسين مستويات الخدمة للمستفيدين منها وتوفير حياة كريمة لهم، مثل برنامج مزايا، وبرنامج خبرة، وبرنامج مساكن، وغيرها من الخدمات المقدمة من المؤسسة ووفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بالتخفيف من المعاملة الورقية والاتجاه لرقمنة النظام تم تدشين الخدمات الإلكترونية التي يستطيع من خلالها المواطن السعودي التعامل مع المؤسسة دون الحاجة للزيارة مباني المؤسسة.