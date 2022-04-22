موعد إجازة عيد الفطر المبارك 1443 في المملكة العربية السعودية

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 1443، أوشك شهر رمضان الكريم على الانتهاء وقدوم عيد الفطر المبارك الذي بطبيعة الحال يكون إجازة رسمية لكل العاملين في مختلف القطاعات سواء حكومية أو خاصة، فقد بدأ العاملين في قطاعات العمل بالتساؤل حول إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام، فبمجرد معرفة موعد الإجازة تبدأ تخطيطاتهم لاستغلال هذه الأجازة في سبيل الراحة وقضاء الوقت مع الأسر، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر عن مواعيد إجازة عيد الفطر 1443 في مختلف القطاعات سواء كان القطاع العام او الخاص.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 1443:

أوضحت هئية الخدمات المدنية من قبل وزارة الدولة عبر صفحتها الرسمية بياناً بشكل رسمي تشير فيه إلى موعد إجازة عيد الفطر المبارك لكافة الموظفين في القطاعين (الحكومي والخاص وغير الربحي)، حيث تستمر مدة إجازة عيد الفطر لمدة 4 أيام وبمجرد انتهاء فترة الأجازة تعود حركة العمل من جديد مرة أخرى، وتبدأ الإجازة من يوم رؤية الهلال حيث تشير الأبحاث الفلكية أنه بمجرد اكتمال الهلال ينتهي شهر رمضان المبارك.

مواعيد إجازة عيد الفطر في القطاع الخاص والحكومي:

قد بينت الوزارة أن إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي تختلف عن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، فكلاً منهما له مدة محددة وفقاً لبيان الوزارة الذي تم الإشارة إليه وقد أوضحه من خلال صفحته عبر تويتر عبر الصفحة الرسمية، ومن خلال هذا المقال نوضح مواعيد الأجازة الرسمية لعيد الفطر سواء في القطاع الحكومي أو الخاص: