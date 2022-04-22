هل نزلت مكرمة الضمان الاجتماعي اليوم موعد إيداع “نفحات رمضان الخيرية” بأمر خادم الحرمين

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عمر شويل - جدة هل نزلت مكرمة الضمان الاجتماعي اليوم وموعد إيداع معونة سلمان الملكية من أهم التساؤلات، خاصة مع بداية العشر أيام الأواخر من رمضان، ومتى موعد نزول إيداع وصرف المكرمة الملكية للضمان 1443هـ، ودائما يا يستيقظ مستفيدي برامج الضمان ويبحثون عن هل تم إيداع الضمان اليوم 1443، ويرجع ذلك لتأخر صرف معونة سلمان في رمضان هذا العام بالمقارنة بالأعوام السابقة، لذلك تُعد أخبار مكرمة الضمان الاجتماعي من أهم أخبار السعودية اليومية العاجلة التي يترقبها المواطن السعودي، وسنستعرض معكم من خلال هذا التقرر أخر ما صدر عن أخبار معونة سلمان الرمضانية لهذا العام، وكذلك تصريحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “hrsd.gov.sa”، وهي المنوط بها تحديد ألية صرف مكرمة الضمان الاجتماعي.

هل نزلت مكرمة الضمان الاجتماعي اليوم موعد إيداع “نفحات رمضان الخيرية”

هل نزلت مكرمة الضمان الاجتماعي اليوم موعد إيداع “نفحات رمضان الخيرية” بأمر خادم الحرمينوقبل كل شيئ يجب أن ننوه إلى أنه لم يصدر حتى الآن خبر رسمي عن موعد نزول إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي، وأن جميع ما يتم نشره من أخبار عن المكرمة الملكية هو مجرد توقعات وتكهنات، ولا صحة لما نُشر على توتير ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وصول رسائل لبعض مستفيدي الضمان تخبرهم بإيداع مكرمة سلمان في حساباتهم البنكية، إلا أن الأمر المؤكد هو ا، مكرمة الضمان لهذا العام سيتم صرفها قبل انتهاء شهر رمضان الحالي، ولكن موعد صرف المكرمة لم يصدر بشأنه أي خبر رسمي موثوق.

توقع إيداع مكرمة الضمان الملكية قبل إجازة عيد الفطر المبارك

وتجدر الإشارة إلى أنه من المحتمل أن يتم صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين خلال فترة وجيزة، كما أنه من المتوقع أيضا أن يتم إيداع مكرمة الضمان الملكية قبل الإجازة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك، ويتم الصرف من خلال المصارف أو مكينات السحي الألية “ATM” أما عن التوقعات الأخرى المتعلقة بمكرمة الضمان هو احتمالية زيادة قيمتها هذا العام للعائل والتابع والفرد المستقل، كما أنه من المرجح أيضا أن يتم زيادة الحد الأقصى للمكرمة للأسرة عن العام الماضي.

استحقاق صرف مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية في رمضان 1443

ومن الجدير بالذكر أن شروط استحقاق مكرمة الضمان الاجتماعي هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة، حيث سيتم تطبيق شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد لاستحقاق تلك المكرمة، وتتلخص أهم شروط الاستحقاق في التالي:

يتم صرف مكرمة الضمان الاجتماعية لأصحاب الجنسية السعودية وحاملي بطاقات التنقل فقط، بشرط تسجيلهم في الضمان.

يتم تطبيق معيار الحد المانع للاستحقاق حسب شروط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

أن يكون راتب المستفيدين من المكرمة لا يزيد عن 3600 ريال، وبذلك تشمل مستفيدي حساب المواطن أيضا.

أثبات إذا كان الفرد مستقل أو تابع، حيث يحصل المستقل عن 1000 ريال بينما يحصل التابع على 500 ريال.

يجب التسجيل في أحد برامج الضمان الاجتماعي على أن تنطبق بيانات المواطن وبيانات الدخل طبقا لما هو موجود على منصة أبشر.

هل نزلت مكرمة الضمان الاجتماعي اليوم

على الرغم من نشر ما يفيد نزول إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي للبعض، إلا أن هذا لم يتم تأكيده، لذلك يجب الانتظار لصدور الأمر الملكي الخاص بصرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان، والذي سيتم الإعلان عنه على وكالة الأنباء السعودية واس، وما سيتم الإعلان عنه أيضا على موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي، ولا يجب الالتفات إلى ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومن أمثلة ذلك ما يُنشر على “توتير”

#معونة_شهر_رمضان_الضمان_الاجتماعي الف مبروك ظهور ايقونة المعونه لبعض المستفيدين وجاري الظهور للجميع ان شاء اللهً — كل مايخص الضمان الاجتماعي (@oupflis5ftTvPA8) #معونة_شهر_رمضان_الضمان_الاجتماعي



الف مبروك ظهور ايقونة المعونه لبعض المستفيدين وجاري الظهور للجميع ان شاء اللهً — كل مايخص الضمان الاجتماعي (@oupflis5ftTvPA8) April 19, 2022

الاستعلام عن نزول إيداع مكرمة رمضان 1443 – 2022

يجب أن يكون له حساب لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم الدخول مباشرة على بوابة النفاذ الوطني الموحدة أو رابط الضمان الاجتماعي المطور. يبدأ التسجيل برقم الهوية واتباع كافة خطوات التسجيل. يجب تسجيل رقم الهاتف لتسلم رسائل الوزارة. كما يمكن التواصل بالرسائل النصية عبر الاتصال على رقم 11157. يكون رقم 19911 رقم هاتف الضمان الموحد للاستعلام والتواصل المباشر.

ألية صرف إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية بأمر ملكي

إعلان خادم الحرمين الشريفين تخصيص مالي لمكرمة الضمان. تعلن وزارة الموارد البشرية عن موعد صرف المكرمة الملكية وقيمتها للعائل والتابع الفرد المستقل. تقوم وزارة الموارد البشرية بإعلان الفئات المستفيدة وفق شروط استحقاق الضمان. يتم إيداع مكرمة الضمان لمستحقي الضمان الاجتماعي بحساباتهم المصرفية. سحب مستحقات مستفيدي الضمان للمكرمة عن طريف المصارف أو مكينات السحب الألية.

الأهلية لاستحقاق مكرمة الضمان الاجتماعي 1443 الملكية

أعلنت الوزارة عن الأهلية لاستحقاق مكرمة الضمان تعتمد في المقام الأول على أهلية الضمان الاجتماعي، وبذلك لابد أن يكون المستحق والمستفيد من معونة سلمان الملكية من مستفيدي أحد برامج الضمان الاجتماعي، سواء من المسجلين في الضمان القديم، أو من قام بالتسجيل حديثاً على منصة الدعم والحماية الاجتماعي في الضمان المطور الجديد، وكذلك من قام بتحديث البيانات وفق شروط الضمان الجديدة.