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عمر شويل - جدة قيمة زكاة الفطر في السعودية من الأكثر بحثًا تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، حيث يتم احتساب مقدار زكاة الفطر بناءً على أسعار الأقوات، حيث يتم تحديدها وفقًا لسعر الصاع، مع العلم أن هناك مؤسسات مرخصة ومنصات تساعد في جمع الزكاة وتوزيعها على المستحقين منها منصة إحسان الإلكترونية، وفيما يلي نوضح لمتابعي موقع ثقفني كيفية احتساب قيمة الزكاة في المملكة العربية السعودية لهذا العام 1443 هـ / 2022 م.

قيمة زكاة الفطر في السعودية 1443

يتم احتساب مقدار زكاة الفطر في المملكة العربية السعودية وفقًا لسعر كيلو من الأرز.

حيث يتم ضرب سعر الكيلو في 3، ثم ضرب الناتج في عدد أفراد الأسرة.

وبناءً عليه حددت الهيئات المختصة في المملكة قيمة الزكاة بـ 25 ريال سعودي.

مع العلم أن هذه القيمة قد تختلف إذا اختلف سعر الأرز سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

مثال على ذلك سعر الكيلو من الأرز يساوي 8 ريال سعودي.

يتم ضرب هذا الرقم في 3 ليصبح 24 ريال سعودي.

وبناء عليه يتم تحديد قيمة زكاة الأسرة على حسب عدد أفرادها.

نفترض أن عدد الأفراد يساوي خمسة أشخاص، نجد أن قيمة الزكاة 24×5= 120 ريال سعودي تقريبًا.

أهمية إخراج زكاة الفطر

تتمثل أهمية وضرورة إخراج الزكاة في النقاط الآتية:-

يحصل المسلم الذي يحرص على إخراج زكاة الفطر على الأجر والثواب العظيم من الله عز وجل نتيجة إخراج حق الفقير.

أموال الزكاة تساعد على سد احتياجات الفقراء مما يجعل الفرحة والبهجة تسود بلاد المسلمين.

الزكاة تعمل على تطهير وتنقية العبد الصائم طوال شهر رمضان من الرفث واللغو.

وقت إخراج زكاة الفطر

يمكن إخراج الزكاة قبل موعد عيد الفطر بيوم أو يومين.

مع العلم أن أفضل موعد لإخراجها صباح أول أيام العيد قبل الصلاة،

وينتهي موعدها بحلول موعد صلاة العيد.

والجدير بالذكر أن موعد عيد الفطر لهذا العام 2022 / 1443 يوافق يوم الاثنين 1 من شوال / 2 من مايو.

بذلك نكون أوضحنا قيمة زكاة الفطر في السعودية والتي تبلغ تقريبًا 25 ريال سعودي قابلة للزيادة أو الانخفاض على حسب سعر الكيلو من الأرز.