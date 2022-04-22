20,000 ريال تمويل فوري بالتقسيط الميسر 36 شهر بدون كفيل أو بدون رسوم

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية على تمويل شخصي بموافقة فورية يبدأ من 2000 ريال إلى 20,000 ريال سعودي ومتاح هذا التمويل بعد تطابق جميع الضمانات ومنها توفير دخل ثابت شهري يساوي 5000 ريال وغيرها من الشروط التمويلية المطلوبة التي سوف نوضحها بالتفصيل اليوم عن طريق موقع ثقفني لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين في المملكة العربية السعودية ولابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل والحصول على جميع الخصائص والمزايا التمويلية التي تقدمها الشركة في أراضيها.

شروط الحصول على تمويل بدون كفيل لدى شركة اليسر في السعودية

شركة اليسر للتمويل منحت التمويل الشخصي بدون كفيل أو بدون ضامن سعودي الجنسية لجميع العملاء سواء كان العميل يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لذلك لا يشترط جهة العمل ويتم الحصول على جميع المميزات التمويلية المتاحة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة إلا بعد تطابق كل الضوابط والضمانات المطلوبة للتمويل الشخصي بالمملكة العربية السعودية ومنها توفير:

يجب أن يكون المتقدم يمتلك سن 22 عام حتى 60 عام بموافقة الشركة في الوقت الراهن بالسعودية.

يشترط التمويل الشخصي بدون كفيل حتى عشرون ألف ريال سعودي للحاصلين على الجنسية السعودية.

لابد من توفير كفيل إذا رغب العميل المتقدم الغير سعودي الجنسية في مبلغ تمويل أكثر من 10 آلاف ريال سعودي بالمملكة.

كذلك شركة اليسر للتمويل تحتاج في الفترة الأخيرة توفير دخل ثابت شهريًا من خمسة ألاف ريال سعودي.

تطلب مدة عمل خدمة ثلاثة أشهر فأكثر من ذلك للموافقة على التمويل الشخصي سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم في أراضيها في هذا العام الجاري.

خصائص التمويل الشخصي الأصغر بالشركة في أراضي السعودية