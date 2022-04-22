تمويل شخصي بدون كفيل للسعودي والمقيم والمتقاعد وبأقل راتب شهري

بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية هو إحدى البنوك الإسلامية بالسعودية والذى يتميز بأنه يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية الميسرة والمرنة وأيضاً من أهم ما يميز بنك البلاد بأن التمويل الشخصي متاح لمختلف العملاء السعوديين والمقيمين وكذلك المتقاعدين ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف نعرض لكم تفاصيل التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالسعودية.

تمويل شخصي بدون كفيل لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

القرض الشخصي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية متاح لكافة العملاء وأيضاً بدون الحاجة إلى كفيل و لكن وضع بنك البلاد بالسعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على التمويل الشخصي ومن بين تلك الشروط ما يلي

فى البداية يشترط أن يكون المتقدم لطلب تمويل بنك البلاد عمره لا يقل عن 18 عام.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم عنده حساب جاري لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم السعودي لديه دخل شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي كحد أدنى.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم الغير سعودي لديه دخل شهري لا يقل عن 3500 ريال سعودي كحد أدنى.

مزايا التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

صمم بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية التمويل الشخصي السريع بمزايا تلبى احتياجات العملاء المختلفة ومن بين تلك المميزات ما يلي

يتميز التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز القرض الشخصي من بنك البلاد بأنه متوفر لكافة العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين.

كما يتميز التمويل الشخصي من بنك البلاد بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن عند طلب التمويل.

يتميز أيضاً القرض الشخصي لدى بنك البلاد بالسعودية بأنه متاح بدون تحويل للراتب الشهري للعاملين بالبنوك.

التمويل الشخصي كذلك من بنك البلاد متوفر بقيمة مالية ربما تصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

يستطيع أيضاً العميل من تأجيل سداد قسط من كل عام.

طلب التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالسعودية

يستطيع العميل السعودي وأيضاً المقيم من طلب التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي عبر بنك البلاد والضغط على طلب التمويل وملئ النموذج.