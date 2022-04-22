الاعتكاف في المسجد الحرام 1443 شروطه والأغراض المسموح بها بالاعتكاف

الاعتكاف في المسجد الحرام 1443، أبرز ما يبحث بشأنه كل من هو على أراضي المملكة العربية السعودية، خاصة أن المملكة كانت قد أعلنت منذ فترة، عن فتح التسجيل في الاعتكاف في المسجد الحرام، للعام الحالي بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لأداء شعائر الاعتكاف لهذا العام، من خلال التسجيل للاعتكاف في المسجد الحرام، عبر رابط الاعتكاف في المسجد الحرام الرسمي، والذي أطلقته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عقب استيفاء الشروط المطروحة لقبول طلب الاعتكاف في المسجد الحرام ١٤٤٣، وهو أهم ما تساءل بشأنه الكثيرون خاصة “شروط الاعتكاف للنساء”، ومن أهم وأبرز المبادئ والضوابط الأساسية للاعتكاف، خلال فترة الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، أن يؤدى الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وليس هناك أفضل من الحرم المكي، أو الاعتكاف في مسجد الراجحي بمكة.

خدمة الاعتكاف في المسجد الحرام

يعني الاعتكاف وهو أحد أهم شعائر الدين الإسلامي، أن تختلي بنفسك بعيدًا عن الدنيا وشهواتها وملذاتها، وتنقطع مع المولى عز وجل، وتستشعر الاقتراب منه وتطلب العفو والمغفرة، فقط أنت والله سبحانه وتعالى، في تواصل روحي وبدني، وطلب العفو والمغفرة، ومن أجل الالتحاق بشعائر الاعتكاف في المسجد الحرام لهذا العام، يجب عليك قبل فتح رابط تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام، واتباع خطواته أن تستوفي عددًا من شروط الاعتكاف في المسجد الحرام، أثناء الاعتكاف في المسجد الحرام 1443 وذلك كما يلي:

يشترط أن تكون قد سجلت للاعتكاف، من خلال رابط التسجيل للاعتكاف في المسجد الحرام .

. ولابد أن تلتزم بكل التعليمات التي يطرحها عليك العاملين داخل المسجد.

كما يجب ألا يقل عمرك كشخص معتكف عن 18 عامًا.

بالإضافة إلى وجوب الالتزام بالقوانين التي تم وضعها لفترة الاعتكاف في المسجد.

كما يشترط ألا تكون هناك تجمعات أثناء فترة الاعتكاف.

ويجب عدم رفع الأصوات أو التشويش خلال فترة الاعتكاف سواء أثناء الصلاة أو فترة الدروس الدينية.

ولابد أن يظل مكانك داخل المسجد نظيفًا قدر المستطاع.

مع وجوب عدم وضع أية ملصقات في المسجد.

ويشترط ألا تحمل أية أغراض غير مسموح بها في المسجد خلال فترة الاعتكاف.

ويجب عليك عدم مشاكرة بطاقتك كمعتكف مع أي شخص آخر.

أغراض مسموح بها خلال الاعتكاف بالمسجد الحرام