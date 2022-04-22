“هل نصرف المكرمة اليوم” بالأوامر الملكية العليا من خادم الحرمين وإتاحة رابط الاستعلام

هل نصرف المكرمة اليوم في الحادي والعشرين من رمضان 1443 بحساب مستفيدي الضمان والبرامج الاجتماعية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تساؤل يتداول بشكل يومي على مدار اساعة وخاصة مع اقتراب الشهر من الانتهاء وإتاحة الصرف والإيداع لمعونة وإكرامية شهر رمضان في شهر رمضان الكريم 1443.

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تستثمر المملكة العربية السعودية في مواطنيها من خلال توفير الحياة الآمنة للأغنياء وكذلك الحياة الكريمة للفقراء، ويتم توفير تلك الحياة الكريمة من خلال العشرات من المؤسسات الإنسانية الحكومية والخاصة التي تقوم بتقديم المساعدة لغير القادرين للتصدي ومواجهة الكثير من الأعباء المعيشية وأيضا تقوم بالسداد على أصحاب الدخل المنخفض أو الظروف الخاصة، مثل ضمان حياة كريمة للمطلقات والأرامل والمهجورات للعيش تحت مظلة الوطن بأمان.

شروط الحصول على الدعم من المؤسسات الإنسانية الحكومية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مؤسسات المملكة الحكومية التي تقوم بتقديم الدعم للعديد من فئات المجتمع من المحتاجين، وتضع عدد من الشروط التي يتم تعديلها بشكل مستمر لضمان وصول المساعدة والأموال المقدمة لفئات المستحقين فقط والتي تكون:

السعوديين فقط من حقهم الاستفادة من دعم الوزارة، باستثناء المتزوجات الأجانب من سعوديين وتعول أولادهم، من فئة الأم المعيلة الأرملة أو المطلقة.

لا يتم قبول الطلب لأقل من 25 عام ويتم للفرد المستقل أو رب الاسرة.

يتم قبول المطلقات والأرامل والمهجورات اللاتي تثبت الاستقلالية في السكن والدخل ليتم احتسابهن فرد مستقل للحصول على المساعدة الكاملة.

يجب الوجود في المملكة بشكل مستمر وأن يكون المتقدم غير معتاد السفر.

شرط الاحتياج من أهم شروط الاستحقاق، أي يجب أن يكون الفرد أو الأسرة غير قادرة على العيش والوفاء بمتطلبات الحياة الأساسية بالدخل المتقدم.

يكون الحد الأدنى لدخل الفرد 550 ريال ولرب الأسرة 1100 ريال بالقانون الجديد، على ألا يتعدى الراتب الشهري 3600 ريال.

يتم قبول العاطلين عن العمل الباحثين باستمرار على فرصة وظيفية أو الذين يلتحقوا ببرامج التدريب بالوزارة.

أضافت الوزارة بالنظام الجديد فئة الموظفين أصحاب الدخل المنخفض.

مسلسل المستفيدين من مكرمة الضمان قيمة مكرمة العام الماضي 1442 قيمة المكرمة المتوقعة هذا العام 1443 1 الفرد المستقل 1000 ريال 1200 ريال 2 العائل 1000 ريال 1200 ريال 3 التابع 500 ريال 600 ريال 4 أسرة من فردين 1500 ريال 1800 ريال 5 الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 2000 ريال 2400 ريال 6 أسرة من أربعة أفراد 2500 ريال 3000 ريال 7 أسرة من خمسة أفراد 3000 ريال. 3600 ريال

استحقاق المكرمة الملكية 1443 وهل نصرف المكرمة الملكية اليوم

يتم استحقاق الكرمة في شهر رمضان من كل عام، وقد بدأ الموافقة عليها في 1441 واستمرت في 1442 ويترقب المواطنين الصرف في خلل الساعات القليلة المقبلة، وذلك حسب توقعات الكثيرين، على أن تقوم الوزارة بإرسال الدفعات المالية بحسابات المستفيدين على دفعات حسب مراجعة المستحقين، وجدير بالذكر أن مستفيدي الدعم بالوزارة ارتفعوا هذا العام عن العام الماضي، وخاصة مع إضافة فئات جديدة إلى الدعم مثل فئة الموظفين والعاطلين عن العمل والأرملة والمطلقة المستقلة.

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