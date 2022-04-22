نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. موعد عيد الفطر 2022 بالسعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الفطر 2022 من أبرز التوقيتات التي يبحث عنها الجميع في مصر والسعودية وباقي الدول العربية مع قرب انتهاء شهر رمضان؛ لتحديد بداية أول أيام العيد المبارك ويحدد بناءً عليه بداية الإجازة الرسمية في المصالح والهيئات العامة والخاصة، وذلك مع إعلان تاريخ أول أيام العيد فلكيًا، لذا سنتعرف على الميعاد الفلكي لأول يوم في العيد في شهر مايو لنعرف بدقة تاريخ عيد الفطر 2022.

موعد عيد الفطر 2022

يعد موعد عيد الفطر 2022 من الأيام المباركة التي ينتظرها مسلمي الأرض كل عام، وفي سياق متصل، تبدأ الجمعية الفلكية المصرية في تحديد موعد أول أيام عيد الفطر 2022 عقب استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.

تم الإعلان عن ميعاد عيد الفطر 2022 في مصر من قبل المعهد العالي للبحوث الفلكية حيث يوافق يوم 2 مايو 2022 أول أيام عيد الفطر المبارك في جمهورية مصر العربية.

وأشارت الجمعية إلى أن 1 مايو 2022 الموافق يوم الأحد هو المتمم لعدة شهر رمضان المبارك ليتم 30 يوم كاملً وهو تاريخ وقفة عيد الفطر على أن يكون اليوم التالي هو أول أيام العيد المبارك.

كما أصدر الملك سليمان قراراً بتمديد اجازة عيد الفطر المبارك على فئات معينة بالمملكة العربية السعودية منهم الموظفين والطلاب.

وقفه عيد الفطر المبارك 1443

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك ينتظر ملايين المسلمين تحديد موعد وقفة العيد في السعودية لمعرفة متي أول أيام عيد الفطر.

كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أن أول أيام عيد الفطر المبارك قد يكون يوم 1 أو 2 من مايو 2022 على أن يكون التحديد الرسمي والشرعي في السعودية بناءً على استطلاع رؤية هلال شهر شوال.

كما يمكنك الاطلاع على موعد عطلة البنوك السعودية في عيد الفطر المبارك 2022.

موعد أجازه عيد الفطر المبارك

من المنتظر أن تعلن دار الإفتاء المصرية الموعد الشرعي لأول أيام عيد الفطر المبارك بعد استطلاع هلال شهر شوال؛ للتأكيد على إعلان الجمعية الفلكية أن الثاني من مايو هو أول أيام العيد المبارك.

وبناء عليه تحدد موعد الإجازة في مصر بداية من السبت 30 إبريل 2022 حتى الخميس 5 مايو 2022 لكل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص.

الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك تحدد في المدة من 2 مايو 2022 وحتى 4 مايو 2022 وتمتد الإجازة نتيجة لدخول أيام العطلة الرسمية في مصر وهي يومي الجمعة والسبت؛ ليصل عدد أيام إجازة عيد الفطر في مصر إلى 8 أيام متتالية لكافة القطاعات.

كما تم الإعلان عن ميعاد إجازة العيد في السعودية 2022 على أن تبدأ من 25 رمضان حتى 5 شوال 1443 للقطاع العام.

يبدأ القطاع الخاص في المملكة إجازة عيد الفطر في اليوم التالي ليوم 29 رمضان 1443 وتستمر 4 أيام.

موعد عيد الفطر 1443 تم تحديده فلكيًا في الثاني من مايو القادم في جمهورية مصر العربية، فيما تنتظر المملكة العربية السعودية تحديد موعد عيد الفطر بعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1443، ليكون أول أيام عيد الفطر ما بين يومي الأول أو الثاني من مايو 2022.