أسرع تمويل بدون كفيل ب20,000 ريال وبلا رسوم بالتقسيط الميسر 3 سنوات

أسرع تمويل شخصي بدون كفيل من المزايا التي يتزايد عليها البحث في المملكة حيث يرغب العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين الحصول على تمويل شخصي سريع يمتاز بأنه بدون الحاجة إلى كفيل وغير ذلك من المزايا التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ومتاح التمويل لجميع العملاء بدون أجور وكالة فهو مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضيها ومتاح التمويل الشخصي الأصغر بالشركة بشروط ميسرة لابد من توفيرها والإلتزام بها قبل التقديم عبر الإنترنت للحصول عليها في المملكة.

شروط هامة عند طلب التمويل من شركة اليسر داخل أراضي المملكة

اليوم سوف نشرح لكم بالتفصيل كافة الشروط والضوابط اللازمة للحصول على قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ومتاح التمويل لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين في المملكة ولكن تحت ضوابط وشروط ميسرة في الوقت الراهن بالسعودية:

يشترط التمويل الأصغر أن يقدم العميل فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر على الأقل سواء مقيم في السعودية أو مواطن سعودي.

يجب توفير إيضًا جميع الشروط ومنها أن يكون المتقدم يبلغ من السن 22 سنه فأكثر من ذلك حتى 60 سنه عن طريق شركة اليسر للإجارة والتمويل.

لابد أن يكون المتقدم له دخل ثابت شهري يساوي 5 آلاف ريال سعودي بالمملكة العربية السعودية عبر شركة اليسر للتمويل.

جميع خصائص ومزايا قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة