اعفاء بنك التسليف والادخار وإسقاط الديون عن العملاء نهائياً

تعتبر خدمة تقديم طلبات من أجل الإعفاء لبنك التسليف هي خدمة هامة خاصة ببنك التنمية الاجتماعية للعملاء الحاصلين على قروض ولا يستطيعون السداد بباقي الأقساط لذا يبحث المواطنون كثيرا عن هذا الأمر من أجل الحصول على كافة المعلومات اللازمة والخاصة بالإعفاء والشروط أيضاً وتسهيلا على الباحثين سيقوم هذا المقال بذكر كافة المعلومات اللازمة إجمالا وتفصيلا أيضاً.

اعفاء بنك التسليف والادخار

يوجد عدة شروط لابد من معرفتها من أجل الحصول على اعفاء بنك التسليف وهى :

أن يكون عمر المتقدم ما بين 25 عاما حتى 55 عاما.

تقديم مستندات تفيد بعدم قدرة صاحب القرض على السد بقية الأقساط ومستندات تثبت حالة الشخص المعيشية أيضاً.

تقديم صوره من البطاقة الشخصية الخاصة بصاحب القرض.

التعبئة نموذج الإعفاء والتوقيع عليه.

تجهيز تقرير طبي وتقديمه للبنك يثبت حالة المقترض الصحية.

خطوات التقديم من أجل الحصول على اعفاء من بنك التسليف

يتم اتباع عدة خطوات من أجل حصول المقترضين على إعفاء من سداد باقي الأقساط المستحقة وهى:

يتم في بداية الأمر الدخول حول الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعية وذلك عن طريق خدمة كشف الحساب الإلكتروني. التسجيل للدخول ومن ثم اختيار طلبات وتحديد نوع القرض والضغط على الزر الخاص بالتفاصيل. تُفتح النافذة الخاصة بتسجيل الدخول بعد ذلك عن طريق استخدام رقم البطاقة الشخصية. يتم الضغط بعد ذلك على زر موافق ثم التعبئة المعلومات الخاصة بصاحب القرض واختيار إقرار التعهد على أن جميع المعلومات التي تم إدخالها صحيحة. يتم اختيار إعفاء القرض كنوع للشكوى ومن ثم تُرفع المستندات. وأخيرا يتم اختيار التالي وذلك بعد استكمال تعبئة كافة البيانات ومن ثم اختيار إرسال.

الأوراق اللازمة من أجل تقديم طلب الإعفاء

تم الإعلان عن عدة أوراق من قبل بنك التسليف عبر الموقع الرسمي لبنك التسليف وهى: