نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب وقف حساب المواطن ونهاية مهلة تحديث البيانات قبل الدفعة 54 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر السبب الأول وراء وقف حساب المواطن لدى العديد من المستفيدين هو عدم تحديث حساب المواطن في الوقت المحدد. حيث تتم مراجعة حساب المواطن بشكل دوري ويتم صدور نتائج الأهلية للمستفيدين المكتملة طلباتهم. وفي حالة وجود مشكلة في تحديث بيانات حساب المواطن يتم وقف الدعم عن المستفيد. ويمكن بطبيعة الحال تقديم اعتراض أو شكوى حساب المواطن . لكن هذا الاعتراض له مدة في حال تجاوزها لن يكون بمقدور الشخص الاعتراض أو التقديم مرة أخرى.

أسباب وقف حساب المواطن

هناك العديد من الأسباب سوف نستعرض أهمها فيما يلي مع مراعاة أنها تختلف من شخص لآخر.

تجاوز حد الدخل المانع من صرف حساب المواطن

حيث تم تحديد حد الدخل الشهري للأسرة في حالة تجاوزه لا يتم صرف الدعم. وهذا الحد ليس مبلغ ثابت لكنه مختلف من أسرة لأسرة. يتم حساب حد الدخل المانع بناء على معادلة تشمل عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل الشهري والشرائح السنية لأفراد الأسرة. معنى ذلك أنه قد توجد أسرة لديها أطفال أقل ويكون مبلغ حساب المواطن أكبر. كما يعني ذلك أن لو هناك شخصين لهما نفس الراتب وعدد أفراد الأسرة. فقد يختلف الدعم باختلاف أعمار التابعين.

انتهاء مهلة تحديث بيانات حساب المواطن

يتم تحديث حساب المواطن خلال مهلة زمنية حددها البرنامج بـ15 يومًا من تاريخ حدوث التغيير. فمثلا في حالة الزواج أو الطلاق أو الوفاة يجب على المستفيد الرئيس تحديث بيانات حساب المواطن خلال 15 يوم عمل. وفي حالة عدم التحديث يستبعد المستفيد ويصبح تابع غير مؤهل. وفي هذه الحالة يجب رفع شكوى حساب المواطن أو تقديم اعتراض خلال 90 يومًا من تاريخ إيداع الدعم.

انتهاء صلاحية المستندات الدالة على الاستقلالية

في حالة التسجيل كمستفيد مستقل فإنه يتعين تقديم المستندات الدالة على الاستقلالية. ومدة صلاحية المستند سنة واحدة. وتتضمن المستندات واحد من ثلاثة مستندات هي :