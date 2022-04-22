وزارة الموارد البشرية السعودية|| موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 2022-1443 دفعة شهر رمضان

تزداد التساؤلات من جانب عددٍ كبير من مستحقي معاش الضمان الاجتماعي المطور في جميع انحاء المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت للتعرف على موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1443، وذلك بالتزامن مع الموعد الشهري الخاص بصرف مرتبات الضمان الاجتماعي في السعودية والتي تقدم من الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حيث يعد راتب الضمان الاجتماعي من أهم الرواتب التي يحصل عليها الأشخاص من الأسر الأكثر استحقاقا للدعم بناء على بعض الضوابط والشروط، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر 1443 دفعة شهر رمضان.

موعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر 1443 دفعة شهر رمضان

وقد اشارت وزارة الموارد البشرية السعودية الجهة المسئولة رسميا عن صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1443، أنه من المقرر ان يتم صرف الرواتب الخاصة بدفعة شهر رمضان للمستحقين خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكون في يوم الرابع والعشرين من شهر ابريل 2022، وهو الموعد الشهري لصرف رواتب الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حيث يتم طرح الرواتب الخاصة بالمستحقين في الحسابات الخاصة بهم في الموعد المعلن.

الاستعلام عن استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

تتيح وزارة الموارد البشرية السعودية إمكانية الاستعلام الكترونيا عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور من خلال الموقع الخاص بها، وذلك من خلال اتباع ما يلي.

التوجه مباشرة الى موقع وزارة الموارد البشرية السعودية .

. اختيار الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع.

اختيار الضمان الاجتماعي المطور.

تحديد الاستعلام عن أهلية دعم الضمان الاجتماعي المطور.

تحديد رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستخدم في المكان الخاص به، ومن ثم اختيار ايقونة الاستعلام عن النتيجة.

قيمة رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1443

ونجد أن قيمة رواتب الضمان الاجتماعي المطور تختلف بناء على عدد أفراد الاسرة، والتي تكون على النحو التالي.