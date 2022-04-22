نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الترشيح المبدئي|| رابط الاستعلام عن نتائج القوات المسلحة 1443 tajnidreg.mod.gov.sa في المقال التالي
يهتم عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت بالتعرف على نتائج القوات المسلحة 1443، وهي نتائج الترشيح المبدئي للحصول على وظائف وزارة الدفاع التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة، حيث قامت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد في القوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع السعودية طرح الأسماء الخاصة بالأشخاص المترشحين للحصول على الترشيح المبدئي في الوظائف التي قد تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة بناء على بعض الضوابط والشروط التي نوهت عنها القوات المسلحة السعودية، وسوف نطرح من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتائج القوات المسلحة 1443 نتائج الترشيح المبدئي.
نتائج القوات المسلحة الترشيح المبدئي وزارة الدفاع 1443
وقد كانت الإدارة العامة للقبول والتجنيد في المملكة العربية السعودية والتابعة لوزارة الدفاع قد أعلنت رسميا عن طرح بعض الوظائف في القوات المسلحة للالتحاق ببعض الوظائف الشاغرة لكلا من الرجال والنساء على رتبة جندي، والتي تقدم اليها عدد كبير من المواطنين ممن تتوافق بهم ضوابط وشروط الوزارة التي قد تم الإعلان عنها، وقد تم حسم النتائج وكشوف الأسماء التي قد تم قبولها بشكل مبدئي خلال الساعات الأخيرة.
رابط الاستعلام عن نتائج القوات المسلحة 1443 نتائج الترشيح المبدئي
وقد بدأت القوات المسلحة رسميا مساء يوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر ابريل بإرسال الرسائل النصية على ارفاق الهواتف الخاصة بالمستحقين الذين تم قبولهم في الوظائف المطروحة سواء من الرجال او النساء، كما تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالإدارة العامة للقبول والتجنيد في السعودية لكي يتم سهولة الاطلاع على نتائج الأشخاص المقبولين من خلالها بشكل الكتروني.
خطوات استخراج نتائج وظائف القوات المسلحة 1443
يمكن الاطلاع على أسماء وكشوف المقبولين في وظائف القوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الولوج مباشرة الى الموقع الرسمي الخاص بالادارة العامة للقبول والتجنيد الموحد.
- اختيار الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف القوات المسلحة.
- اختيار ادخال رقم الهوية الوطنية بشكل صحيح.
- ارفاق كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح ومن ثم اختيار ايقونة استخراج النتيجة.
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