رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 1443 برقم الهوية عبر منصة أبشر

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عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن المخالفات المرورية 1443، حيث يرغبون في الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بهم بشكل إلكتروني، بعد أن أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إمكانية الاستعلام عن المخالفات من خلال منصة أبشر الإلكترونية، والتي تقدم خدمات عديدة للمواطنين في المملكة السعودية بدون الاحتياج إلى الخروج من منازلهم، حفاظا عليهم من الإصابة في ظل الظروف الحالية، وسنوضح لكم طريقة الاستعلام عن المخالفات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

ازداد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية خلال منصة أبشر، وفقا لما أعلنت المديرية العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، حيث أتاحت الاستعلام عن المخالفات المرورية بدون الذهاب إلى مكاتب المرور، بجانب أنه يمكن السداد بشكل إلكتروني، في إطار خطة المملكة العربية السعودية لتسهيل الأمر على جميع المواطنين.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 1443

سنقدم لكم اليوم رابط وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية خلال منصة أبشر والتي أعلنت عنها المديرية العامة وهي كالتالي:

يجب الدخول على منصة أبشر الإلكترونية عن طريق الرابط من هنا.

قم بعد ذلك بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة.

اضغط على الاستعلامات الإلكترونية من الخدمات الإلكترونية الموجودة في الموقع.

قم باختيار خدمات المرور، واضغط على استعلام الخدمات المرورية.

يتم كتابة رقم اللوحة الخاص بالشخص الذي يريد الاستعلام عن مخالفاته.

سيظهر أمامك رقم تأكيدي أدخل٧ في المكان المحدد ثم اضغط على استعلام المرور.

بعد ثواني ستظهر لك جميع المخالفات المرورية، ومكانها وتاريخها.

نظام تسديد المخالفات المرورية الجديد

يوجد نظام جديد لتسديد قيمة المخالفات المرورية الخاصة بجميع المواطنين في المملكة، وتم آعطاء جميع المواطنين مهلة ثلاثة شهور، ليقوموا بتسديد قيمة المخالفات المرورية الخاصة بهم، وأعلن المركز الوطني أنه سيتم تخفيض قيمة المخالفات بنسبة 25% من الحد الأدنى لقيمة المخالفة، بناء على تعليمات وزارة الداخلية.

استعلام المخالفات المرورية بطرق أخرى

أعلنت وزارة الداخلية أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق الاتصال على رقم 00966114419688، أو الاتصال على رقم 989 واتباع الخطوات لمعرفة المخالفات.