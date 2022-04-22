تمويل شخصي من سلفة تصل قيمته إلى 5000 ريال وأسعار المنتجات التمويلية وفقاً لآخر تحديث

تمويل شخصي من سلفة الإلكترونية في أقل من دقائق، تزداد عمليات البحث في محركات جوجل حول منصة سلفة الإلكترونية، حيث تمنح منصة سلفة تمويل شخصي سريع في دقائق تصل قيمته بحد أقصى إلى 5000 ريال سعودي، وتعتمد هذه المنصة على تقنية مالية على أعلى جودة لرفع مستوى التعاملات البنكية بين العملاء، ومن المعروف إنه بعد التطور الأخير يتم الحصول على التمويل بكل سهولة ويسر، ويتميز تمويل منصة سلفة بالعديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها بمجرد الحصول على الدعم، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا ثقفني نعرض كيفية الحصول على تمويل شخصي من سلفة وأسعار المنتجات التمويلية وفقاً لآخر تحديث.

تمويل شخصي من سلفة:

تعد منصة سلفة الإلكترونية من أكبر وأهم المنصات الحكومية التابعة للبنك المركزي السعودي وإشرافه، حيث تمنح تمويل شخصي سريع يصل قيمته إلى 5000 ريال سعودي كحد أقصى، ويوافق أحكام منصة سلفة أحكام الشريعة الإسلامية ويتم الحصول على التمويل بدون كفيل أو تحويل راتب، وتمكن منصة سلفة بإمكانية السداد على هيئة أقساط شهرية حسب راتب الشخص المستفيد، ونعرض من خلال هذا المقال المميزات التي يمكن الاستافدة منها وكيفية التقديم للحصول على التمويل بالخطوات ورابط التقديم.

شروط الحصول على تمويل سلفة:

أن تتوافق أحكام سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية

يتراوح عمر الشخص المتقدم بدءً من 23 عام حتى 60 عام ويشترط أن يكون كامل الأهلية

الحد الأدنى للراتب الشهري 5 آلاف ريال سعودي

أن تكون مدة العمل للشخص المتقدم في القطاع الحكومي لمدة 3 أشهر ولا تقل عن ذلك ، وفي حالة إن المتقدم موظف في القطاع الخاص تكون مدة العمل 6 أشهر بحد أدنى.

مزايا تمويل في السلفة:

يتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة

فترات سداد ميسرة ومجدولة من خلال نظام الأقساط

هامش ربح تنافسي

إیداع سریع

كيفية التقديم للحصول على تمويل سلفة بالخطوات:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين حول كيفية الحصول على تمويل سلفة السريع، نوضح من خلال هذا المقال كيفية التقديم بالخطوات، وهذه الخطوات هي:

الدخول على الرابط الرسمي منصة سلفة الضغط على أيقونة تمويل شخصي يضغط المتقدم على أيقونة اطلب الآن إدخال كافة البيانات المطلوبة عند التقديم تحديد قيمة المبلغ الذي يرغب في الحصول عليها تحديد فترة القسط بحد أقصى 6 شهور. الضغط على أيقونة تقديم

أسعار المنتجات التمويلية وفقاً لآخر تحديث: