نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأهيل الشامل تسجيل الدخول والاستعلام عن الإعانة المالية برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التأهيل الشامل تسجيل الدخول من أجل الاستعلام عن الإعانة المالية التي وفرتها الموارد البشرية للمواطنين السعوديين ذوي الإعاقة سواء الإناث والذكور وكذلك الأطفال، حيث يقوم المستفيد الذي تنطبق عليه شروط التأهيل الشامل وصرف الإعانة المالية، واستطاع توفير المستندات والأوراق المطلوبة، التسجيل في التأهيل الشامل، وذلك في سبيل توفير الدخل الشهري الذي يساعدهم على تحمل الأعباء الإضافية التي تفرضها ظروف الحياة، وبالتالي تضمن لهم حياة كريمة، وخلال السطور التالية سنتعرف سويًا على طريقة التسجيل في التأهيل الشامل، وطريقة تسجيل الدخول لمن يمتلكون حسابات.

التأهيل الشامل تسجيل الدخول

في سبيل تسهيل الإجراءات على المستفيدين من برنامج التأهيل الشامل، وفرت وزارة الموارد البشرية عملية تسجيل الدخول التأهيل الشامل من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك لكي يتمكن المستفيد من تحديث التأهيل الشامل، وحذف الملفات المنتهية وإرفاق الجديدة، وذلك لضمان الاستمرارية في صرف التأهيل الشامل، كذلك وفرت خدمة التأهيل الشامل استعلام برقم الهوية ورقم المستفيد من خلال رابط مخصص للاستعلام.

التسجيل في التأهيل الشامل

يستطيع كل مواطن سعودي تنطبق عليه شروط التأهيل الشامل التسجيل في البرنامج وتقديم طلب الحصول على الإعانة المالية للمعوق واليتيم، كما يلي:

اذهب إلى بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. افتح الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية من تبويب الخدمات الإلكترونية. تسجيل دخول الموارد البشرية من خلال كتابة البيانات المطلوبة، كما يمكنك تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. اختر الإعانة المالية لذوي الإعاقة من القائمة الرئيسية. ابدأ في تعبئة طلب التسجيل في التأهيل الشامل. ارفق المستندات والشهادات الصحية المطلوبة. وافق على الإقرار والتعهد بصحة البيانات. اضغط على زر تقديم.

التأهيل الشامل استعلام برقم الهوية

يرغب المواطنين الذين تمكنوا من التسجيل في التأهيل الشامل الاستعلام عن حالة الطلب، لذلك وفرت وزارة الموارد البشرية رابط خاص للاستعلام عن حالة الطلب برقم الهوية، وذلك بالطريقة التالية:

اذهب إلى رابط استعلام التأهيل الشامل. اكتب رقم الهوية ثم رقم المستفيد في الحقول الخاصة بهم. حدد نوع الإعانة المالية سواء للأيتام أو المعاقين. اكتب الرمز البشري المتاح أمامك بشكل صحيح كما هو، ثم اضغط على خيار استعلم.

دخول التأهيل الشامل

يلزم التأهيل الشامل تسجيل الدخول وجود حساب مسبق مسجل في بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ثم يستطيع بعد ذلك إدارة هذا الحساب بالتحديث أو الاستعلام عن حالة الطلب، وصرف الإعانة المالية المخصصة سواء لليتيم أو المعوق، ويكون دخول التأهيل الشامل من خلال دخول بوابة وزارة الموارد البشرية، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية، ومنها خدمات التأهيل الشامل، ثم يسجل دخول باستخدام رقم الهوية أو اسم المستخدم وكلمة المرور كما هو مطلوب.