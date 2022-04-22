نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الفطر في السعودية 1443 “للبنوك والتداول” ومتى بداية الدام بعد العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجد كثير من الأمور أصبح الجميع يريدون بالفترة الأخيرة بمعرفتها لجميع العاملين بالقطاعات العامة بالمملكة ومنها الدوام وميعاد إجازة العيد حيث أن عيد الفطر قد اقترب، وهذا ما دفع الأفراد لأن يعرف ما هو اليوم الأخير بالدوام خلال رمضان بالمملكة السعودية، حتى يفرحوا بإجازة ويستمتعوا بها، كل عام وأنتم بخير ونسأل الله أن يعيده عليكم بالسرور، وعبر هذا المقال سنقدم لكم معلومات عن موعد إجازة عيد الفطر في السعودية.

موعد إجازة عيد الفطر في السعودية

إن العطلة الخاصة بعيد الفطر يحصل عليها جميع العاملين بالقطاعات المختلفة الخاصة والعامة بالسعودية، فاللائحة التنفيذية التابعة لنظام الخدمة المدنية بالسعودية تنص على أن الإجازة لعيد الفطر تكون مدفوعة بالأجر، ويحصل عليها جميع الموظفين ولا يتم قطع جزء من رواتبهم، وتستمر هذه الإجازة أربعة أيام تبدأ من 30 رمضان إلى أربعة شوال طبقاً لتقويم أم القرى.

إجازة العيد للتداول

إن اجازة عيد الفطر الخاصة بسوق الأوراق المالية للتداول قدرها 10 أيام، حيث أن الدوام ينتهي الخميس 27 رمضان الموافق 28 أبريل، ثم يرجع التداول مرة أخرى من الأحد سبعة شوال الذي سيوافق وقتها ثمانية مايو ابتداء من التاسعة والنصف في الصباح إلى الثالثة عصراً.

إجازة العيد للبنوك بالسعودية

إن إجازة عيد الفطر الخاصة بالبنوك تبدأ مع انتهاء 28 رمضان الموافق 29 أبريل، إجازاتهم تستمر أربعة أيام إلى خمسة شوال الموافق 6 مايو، والبنوك ستكون مستمرة بالعمل في المدينة المنورة ومكة المكرمة، والمطارات، وجميع المنافذ، حتى تقدم الخدمات للمقيمين والمواطنين في إجازة عيد الفطر.

متى بداية الدوام بعد الإجازة

لقد تم التحديد لموعد انتهاء العطلة بعيد الفطر والعودة للموظفين للدوام، حيث أن القطاع العام الحكومي من المفترض أن يعودوا للعمل الأحد سبعة شوال الذي يوافق ثمانية مايو، أما بالنسبة للقطاع الخاص ميعاد العودة لهم أربعة شوال الموافق خمسة من شهر مايو، حيث أن الإجازة للقطاع الخاص تكن أربعة أيام فقط أما للقطاع العام فإجازتهم 10 أيام.

الدوام الرمضاني بالمملكة

لقد تم تحديد الدوام بالمملكة السعودية بوقت رمضان، وإليكم الدوام الرمضاني بالسعودية وهو كالآتي: