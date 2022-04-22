موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالهجري والميلادي عن شهر مايو

ننشر لكم موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالهجري والميلادي دفعة شهر مايو (شوال) حيث ينتظر المستحقين نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور في الدفعة المقبلة وسط حالة من الترقب، نظرا لأن الضمان الاجتماعي المطور يعتبر واحدا من الخدمات المقدمة في السعودية وتستحوذ إهتمام المستحقين من الضمان الاجتماعي المطور.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 شهر مايو المقبل

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور شهر مايو بالميلادي : 2/5/2022.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور شهر شوال بالهجري: 01-10-1443 هجريا.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال مجموعة من الشروط المبسطة والتي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديدها.

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

إختيار تسجيل مستخدم جديد.

إدخال البيانات الخاصة بالمستخدم في المكان المخصص.

حفظ البيانات بشكل كبير.

إستكمال الطلب بالتسجيل في الضمان الاجتماعي والعمل على إرسال رسالة نصية وتفعيل الطلب والقبول بشكل رسمي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

أن يكون المتقدم سعوديا ويتم إستثناء المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو الأرملة ممن لديها أولاد أو أبناء الأرملة السعودية من زوج أجنبي وأصحاب الإعاقة والأيتام.

يجب أن لا يقل الدخل المحتسب عن الحد الأدنى للمعاش عن 1100 ريال لعائل الأسرة ونحو 550 ريال لكل فرد.

يجب عدم إمتلاك أصول لها قيمة عالية ويجب القيام بمراجعة كافة المستندات بشكل دوري والعمل على مراجعة استحقاق المستحقين والمستفيدين للضمان الاجتماعي المطور.

القيام بتحديث كل البيانات المطلوبة من المستحقين بشكل دوري ومستمر من أجل العمل على تحديث كل البيانات والمدخلات للدخل المستحق بشكل مستمر.

نصحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بضرورة القيام بتحديث كل البيانات المطلوبة من المستحقين بشكل مستمر وتحديث البيانات والمدخلات للدخل المستحق بشكل مستمر.

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت عبر صفحتها على تويتر بالرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالمستفيدين والخاصة بالمدة المحددة لتقديم طلب الاعتراض وسبب عدم إصدار الأهلية للدفعة الثانية والثالثة رغم استحقاق الدفعة الأولى وسبب عدم تأهل التابعين وسبب نقص الدفعات من دفعة لأخرى.