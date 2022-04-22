نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع نتائج القبول برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الدفاع عن نتائج القبول في التجنيد الموحد للعام الجاري 1443، وذلك بالنسبة للوظائف التي سبق وأن أعلنت عنها الادارة العامة للقبول والتجنيد الموحد، وطالبت الوزارة جميع المتقدمين، الاستعلام عن النتيجة من أجل استكمال البيانات الخاصة بهم وحجز موعد في أقرب مركز تجنيد، مشددة على أنه هناك مواعيد محددة لذلك وأن عدم استكمال البيانات يعد تنازلاً من المرشح عن استكمال شغل الوظيفة المتقدم لها.

وزارة الدفاع استعلام نتائج القبول برقم الهوية 1443 والأوراق والمستندات المطلوبة:-

وأشارت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بأنه يمكن الاستعلام عن نتائج القبول الموحد برقم الهوية وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

الولوج إلى بوابة التجنيد الموحد.

يقوم المستعلم بإدخال كافة البيانات المطلوبة من رقم الهوية ورقم الطلب وخلافه ثم القيام بالضغط على عرض النتيجة.

وطالبت الادارة العامة للقبول والتجنيد الموحد كافة المرشحين والذين ظهرت نتائجهم بالقبول ضرورة سرعة القيام بالإجراءات التالية، حيث أن عدم استكمال ذلك فإنه سيتم استبعاد المرشح من شغل الوظيفة المتقدم لها وهذه الاجراءات هي:-

الدخول على حساباتهم على بوابة القبول والتجنيد ثم استكمال البيانات المطلوبة وهي حجز موعد في أقرب تجنيد بالنسبة لمحل سكن المرشح.

يتم طباعة النماذج، ثم يقوم بمراجعة الدوائر الحكومية.

التأكد من تحميل تطبيق توكلنا (محصن).

يذكر أن وزارة الدفاع قد أعلنت سابقاً عن فتح باب التجنيد الموحد للرجال والنساء للفترة الثانية وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9/9/1443 الموافق 10/4/2022، وقد انتهي التقديم في شغل تلك الوظائف اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 13/9/1443 هجرية الموافق 14/4/2022.

والوظائف المتقدم لها هي:-

جندي.

جندي أول.

عريف.

وكيل رقيب.

رقيب.

وذلك للعمل في كافة أفرع القوات المسلحة السعودية المختلفة وهي كالتالي:-

القوات المسلحة السعودية.

القوات البرية الملكية السعودية.

القوات الجوية الملكية السعودية.

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة وغيرها من أفرع القوات المسلحة المختلفة.

وبهذا يكون قد قدمنا لكهم في التقرير السابق كيفية معرفة نتائج القبول الموحد للوظائف التي أعلنت عنها وزارة الدفاع للرجال والنساء.