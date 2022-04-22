كيفية طلب مساعدة مالية عاجلة من الأمير محمد بن سلمان وطريقة التواصل

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عمر شويل - جدة كيفية طلب مساعدة مالية عاجلة من الأمير محمد بن سلمان، لسد دين قائم لا يتحمل طول الانتظار أو بسبب مرض يستوجب عمل عملية سريعة أو حتي لظروف تعليم الأبناء في المدارس أو أي أمر اخر من الأمور الحياتية التي تطرا في زماننا هذا، حيث يقدم الديوان الملكي العديد من المساعدات المالية والعينية للغير قادرين بالإضافة إلى مساهمته في العلاج وتقديم مساعدات مالية للزواج وفقا لبعض المعايير والضوابط والتي اعدها الديوان الملكي للمستفيدين من تلك المساعدات.

يذكر أن الديوان الملكي السعودي اطلق بوابة تواصل تلك البوابة الإلكترونية التي توفر علي الراغبين في تقديم شكاوى لو مقترحات إلى خادم الحرميين الشريفين للنظر فيها وتقديم العون لهم والتأكد من وصول المساعدات المالية والعينية للمتقدمين بالحصول علي مساعدات من مكتب الديوان الملكي السعودي بقيادته الحكيمة له من خادم الحرمين الشريفين.

كما اتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عبر مكتب الديوان الملكي السعودي للمساعدات المساهمه في سداد ديون المسجون وفقا لعد ضوابط، يمكن لأي شخص مر بضيق مالي تسبب في دخله الي السجن التقديم بطلب لخادم الحرمين الشريفين بإسقاط هذا الدين من خلال تقديم طلب موضح به تفاصيل القرض والبنك الذي تم الاقتراض منه.

كيفية طلب مساعدة مالية عاجلة من الأمير محمد بن سلمان

يستطيع أي شخص يحمل الجنسية السعودية يمر بظروف مالية غير جيدة تقديم طلب إلي مكتب الديوان الملكي للرغبة في الحصول علي مساعدة من الأمير محمد بن سلمان، حيث يتمكن المتعثر ماليا التقدم بطلب عبر البريد الإلكتروني أو من خلال البريد السعودي العادي فيما أتاح الديون رقم مخصص لاستقبال ومتابعة طلبات الحصول علي المساعدات المالية سواء كانت علاج أو سد دين.



طريقة تقديم طلب المساعدة

يتمكن الراسل كتابة طلب المساعدات المالية بأكثر من طريقة ولكن الأساس في كل طلب تحديد نقاط الخطاب كالتالي:

تقديم التحية في بداية الطلب.

توجيه الرسالة إلي الأمير محمد بن سلمان.

البدء في الموضوع مثل أتقدم أنا… بطلب للحصول علي مساعدة ثم تحدد قيمتها.

توضيح الظروف المالية التي تعاني منها والتي بشانها تسببت في رغبتك بالتوجه للحصول علي المساعدات.

في نهاية الموضوع تقديم التحيه ثم تسجيل الاسم كامل ورقم التواصل معك مثل رقم الجوال.

رابط التسجيل لطب مساعدة مالية

لكي تتمكن عزيزي من الحصول على طلب مساعدة مالية يجب عليك الدخول على رابط طلب مساعدات مالية وعينية ومن ثم الدخول على القائمة الرئيسية ومع ذلك تقوم بإتباع عدة خطوات قصيرة جاءت كالتالي:

تحديد الإمارة التي تنتمي إليها.

النقر على الخدمات الإلكترونية.

الدخول على طلب المساعدات المالية.

رفع المستنجدات والأوراق المطلوبة.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي

يمكنك التواصل مع الديوان الملكي بعدة طرق مختلفة ربما أسهلها التواصل عبر أرقام الهواتف التالية (920030003، 8004000000، 920022220) كما يمكنكم التواصل ومتابعة طلب المساعدة من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، يذكر أن ألية دراسة طلب المساعدة لا يستغرق وقت طويل إذا كانت الحالة عاجلة، فيما قد تأخذ بعض الوقت إذا كانت غير عاجلة وفقا إلي الدراسة التي يقوم بها مكتب الديوان الملكي.

كما كشف الديوان الملكي السعودي عن آلية تقديم الشكاوي والإقتراحات من خلال طرق متعددة يمكنكم الاطلاع عليها من خلال رابط شكاوي الديوان الملكي حيث يمكنكم في وقت قصير الإستعلام عن الشكوي عبر التسجيل في بوابة النفاذ الوطني واختيار الديون الملكي السعودي، والذي يعد حلقة الوصل المباشرة بين المللك والحكومة وكافة المؤسسات بالمملكة العربية السعودية.

منح الديوان الملكي السعودي

كشف الديوان الملكي السعودي عن العديد من المنح المجانية للمواطنين السعوديين الذين ينطبق عليهم الشروط والمعايير، حيث ينبغي على من يرغب الحصول على هذه المنح والمساعدات التقديم عبر المنصة الإلكترونية للديوان الملكي، حيث أن أبرز هذه المنح التالي:

المنح المالية.

منح دراسية للطلاب والطالبات السعوديين.

مساعدات الأسر الفقيرة.

رقم محمد بن سلمان واتساب

كشفت بعض وسائل التواصل الاجتماعي رقم واتس اب ولى العهد السعودي محمد بن سلمان والذي تم اطلاقة لسهولة التواصل مع المواطنين السعوديين، حيث أن الرقم المتداول هو [00966114882222] بعد إرسال الرسالة يقوم موظف مختص بعرض الرسالة على ولي العهد لأجل تحديد الرد المناسب على هذا الطلب، كما يستطيع المواطنين التواصل مباشرة مع محمد بن سلمان عبر رقم الفاكس 00966114803572.

تنويه هام: نقدم لكم المساعدة أيضا في صندوق التعليقات اسفل مقالنا كيفية طلب مساعدة مالية عاجلة من الأمير محمد بن سلمان.