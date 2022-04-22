نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول والاستعلام عن حالة برقم السجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول يشغل اهتمام الكثير من مستفيدي المعاش الضماني، الذين استطاعوا التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بنجاح من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، التي خصصتها وزارة الموارد البشرية؛ لكي تكون بوابة المستفيدين للحصول على الخدمات الإلكترونية بكل سهولة، حيث يأتي الضمان الاجتماعي المطور ضمن البرامج الاجتماعية الداعمة للأسر التي تعاني من تدني في الحالة المادية، وعدم القدرة على تحمل ضغوط الحياة، بالإضافة إلى صعوبة توفير المتطلبات الأساسية، لذلك أتاحت فرصة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، لمن تنطبق عليهم الشروط وبالتالي صرف معاش شهري يغطي كافة الاحتياجات.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول

سهلت وزارة الموارد البشرية تسجيل دخول الضمان الاجتماعي لمن لديه حساب شخصي في منصة الضمان الاجتماعي المطور؛ حيث يدير المستفيد حسابه، ويستطيع تحديث الضمان الاجتماعي في حالة حدوث تغيير فعلي في البيانات المسجلة، بالإضافة إلى الاستعلام عن حالة برقم السجل المدني، كذلك معرفة قيمة المعاش المستحق، وغيرها من الخدمات التي توفرها منصة الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين، فمن خلال بيانات المعرف “اسم المستخدم وكلمة المرور” يستطيع المستفيد دخول الضمان الاجتماعي دون الحاجة لمغادرة المنزل، والتواجد لدى المكاتب الحكومية.

دخول الضمان الاجتماعي المطور

تتمثل طريقة تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور في إتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور. افتح الرابط وابحث عن تسجيل الدخول في الصفحة الرئيسية. اكتب رقم الهوية وكلمة المرور في الخانات الخاصة بهم، ثم اكتب رقم التحقق البشري. اضغط على خيار دخول الضمان الاجتماعي المطور.

نفاذ الضمان الاجتماعي المطور

كما يوجد طريقة أخرى يستطيع المستفيد من خلالها تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور، كما يلي:

اذهب إلى رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور. اختر تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية، ثم اضغط على زر الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد. اختر تسجيل الدخول من خلال كلمة المرور والرسالة. اكتب البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح. تتبع الخطوات حتى يتم تحميل الحساب في منصة الضمان الاجتماعي المطور.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وذلك منذ أواخر شهر نوفمبر الماضي، ولا يزال التسجيل متاح حتى الآن، وذلك إلى 23 مايو 2022، وأكدت على أن التسجيل متاح لمن استوفى شروط الضمان الاجتماعي المطور، كالتالي:

افتح رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور. اضغط على زر تسجيل الدخول، ثم اختر إنشاء حساب جديد. اكتب رقم الهوية والجوال وغيرها من البيانات، ثم اضغط على تحقق. اكتب كود التفعيل الذي تم إرساله على رقم الجوال، ثم اضغط توثيق. انتقل إلى الملف الواحد الذي يضم كافة بيانات المستفيد، ثم ابدأ في تسجيل البيانات بدقة. اطلع على شروط الضمان الاجتماعي المطور ثم وافق عليها. ابدأ في التقديم على الضمان الاجتماعي المطور ثم قدم الطلب.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

من خلال تسجيل الدخول الضمان الاجتماعي المطور يستطيع المستخدم الاستعلام عن حالة في الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني من خلال الذهاب إلى رابط استعلام عن بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، ثم يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة منه، والمتمثلة في رقم السجل المدني، ورقم الضمان الاجتماعي، ثم يقوم بكتابة رمز التحقق البشري بعد ذلك، ثم يضغط على زر عرض، وينتظر قليلًا حتى يتم تحميل البيانات.