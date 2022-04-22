تقسيط بدون فوائد اشتري هاتف آيفون 13 باور ماكس iPhone 13 Pro Max من زين السعودي عبر الراحجي 2022

تقسيط بدون فوائد اشتري هاتف آيفون 13 برو ماكس من زين السعودي، تظل شركة آيفون هي الشركة الأولى الرائدة في عالم الهواتف الذكية، لذلك تنظر الملايين من الأشخاص حول العالم أخر إصدارات الشركة، و أحدث هواتفها الذكية هو هاتف iPhone 13 Pro Max هذا الهاتف التي يحمل مواصفات خيالية وخرافية، لذلك يحلم الجميع بالحصول على الهاتف وشرائه ولكن سعر الهاتف باهظ الثمن جداً على الكثير من الأشخاص، لذلك وفر زين السعودية عبر مصرف الراجحي نظام التسويق الإلكتروني فأصبح بإمكانك شراء الهاتف بالتقسيط وبدون أي فوائد أو دفع رسوم لذلك أصبح هناك الملايين من المواطنين السعوديين الذين يتساءلون عن طريقة خطوات التقديم على شراء هاتف آيفون 13 برو ماكس بتقسيط بدون فوائد.

كيفية شراء هاتف آيفون 13 برو ماكس بتقسيط بدون فوائد من زين السعودي

يمكنك الحصول على هاتف iPhone 13 Pro Max بتقسيط من 6 أشهر الى 12 شهر بدون دفع رسوم وهذا من خلال شركة رنين بتعاون مع مصرف الراجحي، حيث يوفر الراجحي لجميع عملائه نظام التسويق الإلكتروني ببطاقة الائتمان بأقساط شهرية ثابتة وميسرة ليكن شعارهم معنا في برنامج التساهيل، يمكنك التقديم على شراء هاتف آيفون 13 برو ماكس بدون بالتقسيط فوائد بالخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى منصة متجر بوابة زين السعودي الرسمية.

بعد ذلك قم بتحديد استخدام بطاقة الراجحي الائتمانية.

ثم قم بتحديد المساحة الداخلية للهاتف التي تريد الحصول عليها.

قم بعد ذلك باختيار اللون، ولا يمكن تغييره بعد تقديم طلب الشراء.

ثم قم بتحويل قيمة العملية إلى برمامج 0% تساهيل، وقم بتحديد مدة التقسيط من 6 إلي 12 شهر.

لطلب التحويل إلي القسط قم بالاتصال على رقم 920003344 و طلب تحويل الحساب الى الاقساط.

شروط تقسيط ايفون 13 برو ماكس من زين عبر الراجحي

لكي تستطيع الحصول على تقسيط هاتف آيفون 13 برو ماكس من زين الراحجي لابد من توافر هذه الشروط التالية: