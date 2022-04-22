شروط الضمان الاجتماعي المطور للشباب والمطلقات والأرامل عبر وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa.

كان قد قامت في الفترة الماضية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بالإعلان عن إجراء بعض التحديثات داخل النظام الخاص بالضمان الاجتماعي المطور، وهو الأمر الذي قد دفع الكثيرين من المواطنين السعوديين بالتساؤل حول ما هي تلك الشروط الجديدة والتحديثات التي تم أضافتها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، كما قد تسأل الكثيرين أيضاً عن الشروط الخاصة بالاستحقاق لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للشباب والمطلقات والأرامل وهو ما سوف نعرضه لكم في السطور التالية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للشباب والمطلقات والأرامل

بعد إضافة تحديثات في الشروط الخاصة بـ الاستحقاق لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للشباب والمطلقات والأرامل، كان قد تسبب ذلك في زيادة معدلات البحث حول تلك الشروط عبر محرك البحث جوجل أو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك أو تويتر أو غيره، فالكل مستمر في البحث عن تلك الشروط التي تم وضعها بواسطة وزارة التنمية الاجتماعية للفئات المستحقة لصرف الدعم الخاص بالمعاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وهذه التحديثات في الشروط مرتبطة بالمطلقات والأرامل والشباب وجاءت أبرز التحديثات في الشروط كما يلي:

لابد أن يكون الشخص المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

لابد أن يكون المتقدم يقيم بصورة دائمة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يجب أن يتقدم الشخص بجميع الأوراق والمستندات التي تثبت حصوله على معاش الضمان الاجتماعي المطور، ويتم رفع تلك المستندات إلى الرابط الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية، كما يتم التقديم أيضاً عن طريق الدخول إلى أحد الروابط الإلكترونية الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية.

لابد أن يكون الدخل الشهري للأسرة أقل من الحد الأدنى الذي يتم الحصول عليه في حالة الاستحقاق لمعاش الضمان الاجتماعي المطور.

الفئات المستحقة بالحصول على معاش الضمان الاجتماعي

قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتحديد عدة فئات مستحقة لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور وعلى رأس تلك الفئات ما يلي: