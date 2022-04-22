أسباب تأخير صرف المكرمة الملكية hrsd.gov.sa. وشروط الاستحقاق وكيفية تقديم طلب المساعدة

أسباب تأخير صرف المكرمة الملكية hrsd.gov.sa، المكرمة الملكية مبلغ تصرفه الحكومة برعاية وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين ومن المفروض أن يتم صرف مبلغ المكرمة الملكية في أول الشهر ولكن حدث تأخير في هذا الشهر والسبب أن المملكة العربية السعودية تعاني من مشاكل في الاقتصاد، ويتم تجميع أموال هذا المبلغ من أموال الدولة، ولكن بسبب العجز الذي حدث في المملكة تأخر صرف المبلغ، وأيضًا بسبب بحث حالات المتقدمين، والمستحقين لمبلغ الضمان حيث قام الكثير من المواطنين بالتقديم للحصول على مبلغ شهر رمضان الكريم، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي عانى منها العالم أجمع، وبسبب حدوث مشاكل في المملكة العربية السعودية، واحتراق شركة أرامكو شركة تصدير البترول مما أدى إلى حدوث مشاكل وخسائر كبيرة في المملكة، ومن المؤكد أنه سيتم صرف مبلغ المكرمة الملكية خلال النصف الثاني من شهر رمضان، وهو خلال الأيام القليلة القادمة.

شروط استحقاق الحصول على المكرمة الملكية

لابد من توافر بعض الشروط التي قامت الوزارة بالإعلان عنها لكي يحصل المواطن على مبلغ المكرمة الملكية وهذه الشروط هي:

يكون الشخص حاصل على الجنسية السعودية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

أن يكون الشخص مسجل لدى الضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أن يكون الشخص حاصل على بطاقة تنقل.

للمرأة المطلقة، والأرملة، والغائب عنها زوجها أن أحصل على مبلغ المكرمة الملكية.

عدم وجود سجل تجاري لدى الشخص الراغب في الحصول على المبلغ.

أن لا يتعدى دخل الشخص الشهري مبلغ 3000 ريال سعودي.

يأخذ الأيتام، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص المسجلين في حساب المواطن.

كيفية تقديم طلب المساعدة للحصول على المكرمة الملكية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوفير موقع خاص باستقبال طلبات المواطنين اطلب المساعدة المالية من قبل المملكة، ويمكن من خلالها تحديث بيانات الشخص المستحق وذلك من خلال الدخول على الموقع الخاص بالوزارة، وكتابة البيانات التي تظهر لك، كتابة رقم الهوية الخاص بك وجميع البيانات الخاصة بك المطلوبة للطلب، وتأكيد الطلب والتسجيل وبعد ذلك يمكنك الاستعلام عن كل ما تريد من خلال الموقع.