كيف اعرف أنى مؤهل في الضمان المطور الجديد 1443 عبر منصة الدعم والحماية

إذا كنت تريد معرفة كيفية معرفة ما إذا كنت مسجلاً في نظام الضمان الاجتماعي وتريد معرفة ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على معاش تقاعدي شهري ، فأنت بحاجة إلى زيارة أحد فروع مؤسستك أو الاتصال بالرقم الموحد (1119) حيث أنت يمكن الوصول إلى موظفي الدعم على مدار 24 ساعة في اليوم خلال ساعات العمل الرسمية، فكيف أعرف ما إذا كنت مؤهلاً على برنامج الضمان الاجتماعي؟، كما أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إمكانية قيده وتحديد مدى أهليته أي المستفيد للضمان الاجتماعي، وذلك من خلال سلسلة من الخطوات على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

التحقق من حالة الضمان الاجتماعي

للتحقق مما إذا تم قبولك في الضمان الاجتماعي ، يمكنك التحقق عبر الإنترنت من خلال رقم الجنسية الموجود على الموقع الرسمي، ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات البسيطة:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية لخدمات الضمان.

في الصفحة الرئيسية للموقع ، انقر على رابط “استفسار”.

من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على خدمات الموقع ومنها قم بإدخال رقم الحالة المدنية الخاص بك ورقم الضمان الاجتماعي بدقة وما عليك إلا إدخال رمز التحقق الوارد لك بدقة

كما يمكنك رؤية جميع البيانات المتعلقة بطلبك.

يمكنك رؤية رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك

يمكنك الاستعلام عن رصيدك ومقدار الضمان الذي يمكن تأمينه.

توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد

متى يتم إيقاف معاش الضمان الاجتماعي؟، سؤال هام جدا قامت الوزارة بتوضيح الحالات التي يتم وقف معاش الضمان الاجتماعي بها، في حالة وجود نقص أو شروط ضرورة الاستحقاق أو من المتوقع اختلاف البيانات المدخلة في نظام الضمان الاجتماعي، كما يمكن الاعتراض على وقف معاش الضمان وتترتب في الخطوات التالية: