تمويل شخصي ب20,000 ريال بموافقة فورية بالتقسيط الميسر بدون كفيل وبلا رسوم

تمويل شخصي يصل إلى مبلغ 20,000 ريال سعودي ومتاح في الفترة الراهنة لجميع الراغبين من المواطنين السعوديين والمقيمين إيضًا في المملكة تحت إشراف شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية حيث يحتاج التمويل الشخصي توفير الحد الأدنى من الراتب الشهري حيث يبدأ الدخل المطلوب من 5000 ريال سعودي مع توفير إيضًا العمر المناسب للتقديم الإلكتروني مع فترة عمل لا تقل عن 22 عام على الأقل للحصول على الموافقة الفورية المطلوبة بكافة المزايا التمويلية المتاحة حيث يتم التقديم للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبلا رسوم بالتقسيط الشهري الميسر لمدة ستة وثلاثون شهر كحد أقصى للسداد من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل في أراضي السعودية.

جميع الشروط اللازمة للموافقة على التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل

وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل الآن التمويل الشخصي بدون رسوم إدارية على مبلغ التمويل الذي يصل إلى 20,000 ريال سعودي تحت ضوابط معلنة حيث يمنح للسعودي المبلغ التمويلي بالكامل بدون كفيل أما المقيم مسموح له حتى 10 آلاف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط اللازمة للموافقة على التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل كالتالي:

يشترط قرض شركة اليسر للتمويل أن يكون العميل المتقدم عمره يبدأ من 22 عام حتى 60 عام.

يصل التقديم الإلكتروني العسكريين حتى سن التقاعد العسكري بالمملكة العربية السعودية.

لابد من توفير دخل ثابت شهري يساوي خمسة آلاف ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل في السعودية.

يجب إحضار فترة خدمة عمل تبدأ من ثلاثة شهور سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم بدون شرط جهة العمل في أراضي السعودية.

مميزات الحصول على برنامج التمويل الأصغر عبر شركة اليسر