تعرف متى موعد إيداع المكرمة الملكية ومتى تنزل وماهي قيمتها hrsd.gov.sa.

هناك الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ينتظرون بفارغ الصبر موعد إيداع المكرمة الملكية التي يتم صرفها في شهر رمضان من كل عام، كما قد تساءل الأشخاص أيضاً ما هي قيمة المكرمة الملكية التي سوف يتم صرفها للمستحقين، سوف يتم صرف المكرمة بناء على توجيهات الملك سلمان فهو من يقوم بتولي مهمة الإشراف عليها حتى تصل إلى مستحقيها بإذن الله، وهو ما سوف نستعرضها معكم تفصيلاً وإجمالاً في السطور التالية.

متى موعد صرف المكرمة الملكية 1443

في البداية لابد لنا توضيح ما هي المكرمة الملكية، وهي باختصار عبارة عن دعم مادي أو إعانة مالية يتم تقديمها للأشخاص المستحقين ممن يحملون الجنسية السعودية وهم أيضاً الأشخاص المستحقين لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ويتولى مهمة الإشراف على المكرمة الملكية فخامة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين رعاه الله وحفظه، ومن المقرر أن يتم صرف المكرمة الملكية عقب صرف المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي للمستحقين لذا من المتوقع أن يتم صرف المكرمة الملكية خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، ولكن يتوقف الصرف على ضرورة توافر مجموعة من الشروط والضوابط في الأشخاص المستحقين وتلك الضوابط وشروط تم وضعها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

متى تنزل المكرمة الملكية وما هي قيمتها

كما ذكرنا لكم أنها سوف تنزل في الحسابات الخاصة بالمستحقين بعد النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وقد تمتد إلى نهاية شهر رمضان المبارك وقرب عيد الفطر المبارك، بالنسبة لقيمة المكرمة الملكية فهي تختلف في حالة الفرد عن رب الأسرة، ففي حال الفرد يتم صرف 1000 ريال سعودي أما في حالة رب الأسرة فهنا سوف يتم صرف 3000 ريال سعودي.

كيفية الاستعلام عن الاستحقاق لصرف المكرمة الملكية

كان قد تسائل الكثير من الأشخاص عن كيفية الاستعلام عن الاستحقاق لصرف المكرمة الملكية، وجاءت طريقة الاستعلام عن الاستحقاق كما يلي: