تمويل نقدي 120 ألف لمن بدون وظيفة والموظفين برسوم إدارية 4000 ريال

يعد بنك التنمية الاجتماعية واحد من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية الذي يقوم بتوفير عدة قروض تمويلية لجميع المواطنين والمواطنات محدودي الدخل، كما أن التمويل موجه إلى فئات معينة من الأفراد الذين يبحثون عن زواج وتأسيس منزل، أو ترميم منزل، أو للأسرة أو للنساء الموظفات والمطلقات والأرامل، أو يمكنك أخذ تمويل إضافي لك وذلك حتى يتسنى للجميع الاستقرار والحصول على ما يحتاجون إليه للعمل الحر من خلال بنك التنمية الاجتماعية والذي كان يعرف ببنك التسليف، ويمكنك أن تحصل على أي من التمويل الاجتماعي أو العمل الحر عبر التسجيل في البنك حتى تستفيد من كافة العروض والخدمات المجانية المتاحة.

تمويل العمل الحر

لمن يرغب في الحصول على عمل حر وهو بدون وظيفة فيمكنه أن يحصل على تمويل للعمل الحر من خلال البنك، شروط تمويل العمل الحر، حيث أنه متوفر في البنك قروض عديدة ولكن كل قرض يختص بفئة معينة من الأشخاص لذلك إذا كنت ترغب في تمويل الزواج فسوف تحصل على تمويل يصل إلى 60 ألف ريال فقط، وإذا كنت تريد الحصول على أي من التمويلات الأخرى فلك تمويل بمبلغ مالي يصل إلى 60 ألف ريال، مع العلم أن فترة السداد سوف تستمر لمدة خمس سنوات، ولكن يمكنك أن تتوجه إلى تمويل العمل الحر وتحصل على التمويل المناسب لك للتمويل النقدي أو التمويل العيني، وهناك تمويل نقدي للعاطلين عن العمل بمبلغ 120 ألف ريال للمساعدة في بناء عمل حر يرفع من إنتاجية ومهارة المتقدمين للبحث عن وظيفة.

شروط الحصول على تمويل العمل الحر

هناك بعض المزايا التي تستفيد منها عند طلبك لتمويل العمل الحر، وهي أنه سوف تحصل على مبلغ 120 ألف ريال بدون فوائد، ولكنه سوف يتم خصم مبلغ 4000 ريال فقط كرسوم إدارية من المبلغ التمويلي، أي أنك سوف تحصل على مبلغ 116 ألف ريال، ويتم تسديد مبلغ 120 ألف ريال، وسوف تكون فترة السداد على 40 شهرا علما بأن السداد يتم بشكل شهري، ومن أهم الشروط:

أن يكون المتقدم لطلب التمويل سعودي الجنسية.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما كما أنه لا يتخطى 65 عام.

وجود سجل ائتماني جيد ولا يوجد أي تعثرات مالية.

لا يزيد الدخل الشهري للموظفين عن 20 ألف ريال.

وجود وثيقة عمل حر وهي تصدر مجانا من خلال منصة العمل الحر.

المستندات والأوراق المطلوبة

بعدما تحصل على وثيقة العمل الحر يمكنك التوجه إلى بنك التنمية الاجتماعية والتقديم لطلب تمويل العمل الحر وذلك بعد استكمال طلبك، وسوف يتم فحص الطلب وبعد الموافقة عليه يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من الهوية الوطنية، العنوان الوطني، رقم حساب الآيبان، ورقم الهاتف المسجل في أبشر، وسوف يتم الموافقة وتحويل المبلغ، كما يمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء 920008002 لمزيد من الاستفسارات.