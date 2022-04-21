الموارد البشرية.. موعد إجازة عيد الفطر 1443 في السعودية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص

ينشر لكم ثقفني، تاريخ وموعد إجازة عيد الفطر 2022/1443 في السعودية وذلك للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث تشتد عمليات البحث بشكل كبير من قبل الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية للتعرف على أيام عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك مع بدء العد التنازلي للانتهاء من صيام شهر رمضان المبارك واقتراب موعد عيد الفطر، لذلك يرغب كافة العاملين والموظفين في مختلف القطاعات والخدمات في التعرف إلى عدد أيام الإجازة وموعد بداية العطلة وموعد العودة للعمل، ونتابع معكم من خلال الأسطر التالية كافة التفاصيل المتعلقة بإجازة عيد الفطر بحسب ما أعلنت عنه الحكومة السعودية.

إجازة عيد الفطر 2022 السعودية

أيام معدودة وينتهي شهر رمضان المبارك، ونستقبل أول أيام عيد الفطر السعيد 2022، ومع قرب هذا الموعد يبحث الكثير من الموظفين العاملين في القطاع الحكومي والخاص عن إجازة عيد الفطر، حيث تعد أيام هذه العطلة أيام مدفوعة الأجر بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة تقوم بإقرار عدد أيام الإجازة لكافة العاملين في القطاع التابع لها بجانب القطاع الخاص، وذلك بحسب البيان الذي أعلنت فيه وزارة الموارد البشرية أيام إجازة عيد الفطر، حيث تقوم الوزارة كل عام بتخصيص أيام الإجازة في جميع القطاعات العاملة في المملكة ويشترط أن تكون هذه العطلة مدفوعة للعاملين في جميع القطاعات، ومع قرب أول أيام العيد تستعد الأسر إلى شراء مستلزمات ومتطلبات العيد.

إجازة عيد الفطر 2022 السعودية القطاع الحكومي

أصدت وزارة الموارد البشرية توضيحا من خلال بيان لها، ذكرت فيه موعد إجازة عيد الفطر 2022 في السعودية للقطاع الحكومي، حيث من المقرر أن تبدأ أول أيام الإجازة في الأول من مايو المقبل الموافق 30 رمضان 1443، وعليه يكون عدد أيام العطلة هو ثلاثة أيام، ومن المقرر أن يعود الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي للعمل بعد انتهاء فترى العطلة، حيث تنتهي إجازة عيد الفطر في الرابع من شهر مايو 2022، الموافق الثالث من شهر شوال 1443 هـجري.

إجازة عيد الفطر 2022 السعودية القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية، موعد إجازة عيد الفطر 2022 في السعودية للقطاع الخاص، وجاء ذلك من خلال تغريدها نشرها الحساب الرسمي للوزارة على موقع التدوينات القصيرة تويتر، حيث من المقرر أن تبدأ أول أيام الإجازة مع نهاية دوام يوم السبت التاسع والعشرون من شهر رمضان 1443 الموافق 30 أبريل 2022، وعليه تكون فترى الإجازة أربعة أيام، ويكون موعد العودة للعمل في تاريخ 4 شوال 1443 الموافق 5 مايو 2022.