إيداع خلال 24 ساعة لتمويلك بدون كفيل وأجل اقساطك بعد العيد

الآن متاح بالمملكة العربية السعودية تمويلك الشخصي فوري وأيضاً بإيداع فوري خلال 24 ساعة من طلب التمويل بعد توافر الشروط والأحكام الموضوعة من قبل شركة التيسير للتمويل بالسعودية وأيضاً متاح الآن بمناسبة شهر رمضان المبارك وكذلك عيد الفطر المبارك يستطيع العميل المتقدم من تأجيل دفع الأقساط بعد العيد كما يتمتع هذا التمويل أيضاً بالعديد من المزايا الأخرى والتي سوف نتعرف عليها من خلال موقع ثقفني.

إيداع خلال 24 ساعة تمويلك الشخصي لدى شركة التيسير

توفر شركة التيسير للتمويل قرض شخصي سريع لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن كما أنه متاح دون الحاجة إلى تحويل للراتب الشهري ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة التيسير ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون طالب التمويل مواطن سعودي الجنسية.

كذلك يشترط أن يكون المواطن السعودي طالب التمويل عمره لا يقل عن 21 عام.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم السعودي لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كما يشترط أيضاً أن يكون المواطن السعودي المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر.

مميزات التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل

القرض الشخصي السريع من شركة التيسير للتمويل متاح بمميزات عديدة تجعل التمويل هو الأفضل ومن أهم مميزات التمويل الشخصي من شركة التيسير ما يلي

يتميز التمويل الشخصي من شركة التيسير بأنه متوافق مع ضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي من شركة التيسير بأنه لا يشترط أن يكون هناك ضامن.

المواطن السعودي الراغب في طلب التمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.

كما يستطيع المتقدم من تسديد القروض على أقساط شهرية ميسرة تبدأ من 12 شهر وربما تصل إلى 60 شهر.

المواطن السعودي أيضاً يستطيع الحصول على تمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى 100000 ريال سعودي.

يتم أيضاً إيداع قيمة التمويل بصورة فورية خلال 24 ساعة من طلب التمويل.

كما أن العميل يستطيع التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.

طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل

متاح الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة التيسير اونلاين من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية واكتمال جميع البيانات المطلوبة من أجل الحصول على الموافقة الفورية والايداع خلال 24 ساعة لمبلغ التمويل.