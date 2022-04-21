نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج وازن الرياض ادخر بشكل تلقائي ووفر مبالغ مالية تعرف علي التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة البرنامج وازن الرياض هو أحد أهم البرامج المقدمة من بنك الرياض لدي عملائه, حيث يقوم بادخار مبلغ من المال بعد كل عملية يقوم بإجرائها العميل, ويعد بنك الرياض هو أحد أهم البنوك والمصارف بالمملكة العربية السعودية والذي يسعى دائما لتوفير الحلول التمويلية التي تناسب كافة العملاء على كافة المستويات والفئات المختلفة وذلك من خلال تقديم المنتجات التمويلية المختلفة والبرامج الرقمية التي تخدم جميع العملاء, ولعل من هذه المنتجات التمويلية هو منتج راتبك راتبين من بنك الرياض وكذلك برنامج حصاد الرياض. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل البرنامج. ما هو البرنامج وكيفية الاشتراك فيه؟ وذلك خلال السطور القليلة القادمة بهذا المقال.

ما هو برنامج وازن الرياض

يعد برنامج وازن الرياض هو أخد أهم البرامج التي تساعد العملاء علي الادخار بطريقة جميلة وبدون تحميل علي العميل وذلك يكون عن طريق استقطاع نسبة مئوية من العملية التي يقوم بها العميل وإيداع هذه النسبة في الحساب الادخاري له. ويساعد برنامج وازن جميع العملاء المشتركين به علي توفير مبلغ ما خلال الشهر دون أي عناء أو مجهودات إضافية.

شروط الاشتراك في برنامج وازن الرياض

أوضح بنك الرياض أنه يمكن لأي عميل الاشتراك في البرنامج ولكن بشرط واحد فقط وهو أن يكون لدي العميل حساب جاري للعمليات الشرائية وحساب ادخاري يتم إيداع النسبة المئوية به.

ما هي العمليات التي يمكن استقطاع النسبة المئوية لها في برنامج وازن

فسَر بنك الرياض وأفاد عن كافة العمليات الشرائية التي يمكنها حسابها ضمن البرنامج وهذه العملية كالتالي:

عند إيداع الراتب الشهري لدي العميل.

عند عمليات السحب من الصرافات الآلية.

عند القيام بسداد الفواتير الخاصة بالعميل ( كهرباء – مياه – …..).

عند القيام بسداد البطاقات الائتمانية للعميل.

عند القيام بإيداع أرباح الأسهم.

عند القيام باستقبال الحوالات.

كيفية الاشتراك في البرنامج الخاص بوازن الادخار

يمكن الاشتراك في البرنامج من خلال إتباع الخطوات القليلة القادمة كالتالي: