نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل التيسير لشراء سيارة وتمتع بعرض 50:50 ادفع النص والباقي بعد سنتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل التيسير لشراء سيارة هو أحد أهم المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة التيسير السعودية للتمويل, حيث تعد شركة التيسير للتمويل هي أحد أهم وأعرق شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية والتي تقساهم وتقدم العديد من المنتجات التمويلية المختلفة التي تناسب كافة العملاء لإنهاء كافة التزاماتهم الحياتية المختلفة. والحقيقة أن شركة التيسير ليست الوحيدة في السعودية التي تقوم بالمساهمة في تمويل الأفراد, فهناك العديد من شركات التمويل مثل الشركة السعودية لتمويل الأفراد يصل إلي (500) ألف ريال سعودي, وكذلك شركة النايفات للتمويل الشخصي بتمويل يصل إلي (300) ألف ريال سعودي. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل تمويل التيسير لشراء سيارة وما هي الشروط والمستندات المطلوبة خلال هذا المقال.

مميزات تمويل التيسير لشراء سيارة

أوضحت شركة التيسير للتمويل عن بعض الامتيازات التي يحصل عليها العميل عند القيام بالتقديم للحصول علي تمويل السيارات من التيسير للتمويل وهي كالتالي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما أعلن الجهات المختصة لدي الشركة.

أمكانية استخدام مميزات عرض 50:50 وهي أن يتم دفع نصف التمويل في البداية وتقسيط باقي التمويل في خلال سنتين (24) شهراً.

التأمين الشامل علي السيارة.

السرعة في إنهاء الإجراءات.

تسهيلات عديدة في طرق السداد.

التمويل متاح بدون كفيل.

التمويل بدون تحويل الراتب الشخصي.

إمكانية جدولة الدفعة الثانية.

إمكانية المتابعة إلكترونياً.

إمكانية القيام بالسداد المبكر للتمويل.

يوجد ميزة هامة وهي إمكانية إرجاع السيارة.

في حالة عدم استخدام برنامج 50:50 فيمكن السداد علي فترة تصل إلي (5) سنوات (60 شهراً).

ما هي المستندات اللازمة للحصول علي تمويل السيارة

أوضحت شركة التيسير للتمويل عن بعض المستندات الهامة للحصول علي تمويل السيارة وهي كالتالي:

ضرورة تواجد شهادة التأمينات الاجتماعية في حالة العمل لدي القطاع الخاص.

خطاب معتمد من جهة العمل يفيد بالراتب الشخصي للعميل.

كشف حساب معتمد من البنك الخاص بالعميل موضح في الراتب المحول لمدة (3) شهور سابقة.

ضرورة التسجيل في العنوان الوطني.

ضرورة تواجد رخصة قيادة سارية المفعول علي أن تكون من السعودية.

صورة ضوئية واضحة من الهوية الوطنية علي أن تكون سارية الصلاحية.

شروط الحصول علي تمويل السيارة من شركة التيسير للتمويل

يمكن الحصول علي تمويل السيارة بعد توافر بعض الشروط والأحكام والضوابط حسبما أعلنت الشركة وهي كالتالي:

ألا يقل عمر العميل عن 21 عام ولا يزيد عن 65 عام.

مدة الخدمة لدي جهة العمل لا تقل عن (3) شهور.

رخصة قيادة سارية المفعول.

ألا يقل الراتب الشهري بعد خصم التأمينات عن 4,000 ألاف ريال سعودي.

وفي النهاية يمكنك القيام بالتقديم للحصول علي التمويل من خلال ملء نموذج الطلب إلكترونيا والمعلن عنه من الشركة.