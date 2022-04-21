نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انتهاء رمضان 2022 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب انتهاء شهر رمضان فالكثير من مواطني المملكة السعودية يريدون معرفة ميعاد انتهاء الشهر الفضيل، لكي ينظموا أوقاتهم المستقبلية ليحتفلوا بعيد الفطر المبارك، فهو ينتظرونه دائماً لتعم عليهم الفرحة والسعادة كل عام والجميع بخير، وعبر مقالنا هذا سنوضح لكم موعد انتهاء رمضان 2022 في السعودية.

موعد انتهاء رمضان 2022 في السعودية

إن ميعاد انتهاء الشهر الفضيل لرمضان الأحد واحد مايو، فالمسلمين جميعاً يستعدوا بعد انتهاء الشهر ليحتفلوا بعيد الفطر الذي إظهار الفرح به جعله الله عبادة، يقوم المسلمين بعدها بتأدية صلاة العيد، ويتزينوا بأجمل الملابس وأفضلها، ويستخدموا العطور ويزوروا أرحامهم ويكرمون الصغير ابتهاجاً بإتيان العيد ويهللوا بقدومه.

شهر رمضان

إن رمضان هو التاسع بترتيب الشهور الهجرية، يأتي بعد رجب وشعبان، وهو من الشهور الأفضل على الإطلاق بالسنة، من حيث النيل للأجر والثواب، وبهذا الشهر تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، وهو الشهر الذي فرض فيه الصوم على جميع المسلمين البالغين العاقلين، ركن من أركان الإسلام الخمسة، ومن يفطر به لأي داع أو عذر الشرعي يقوم بقضاء هذه الأيام أو يدفع كفارة.

عيد الفطر بالسعودية 2022

وفقاً لعلم الفلك فإنه يتوقع أن عيد الفطر بالمملكة السعودية سيكون ثلاثة مايو، وبالنسبة للشرع فالى وقتنا هذا لم يحدد ميعاد عيد الفطر، فأحيانا يكون هناك اختلافاً واضحاً بين رؤية الهلال لشهر شوال والتوقعات الفلكية، فمن الممكن أن يكون رمضان 29 يوماً وممكن أن يكون ثلاثين يوماً، والجميع ينتظر رؤية الهلال في التاسع والعشرين من رمضان.

ميعاد إجازة العيد بالسعودية

إن إجازة العيد للقطاع العام تكن مدفوعة الأجر كاملة يحصل عليها كافة القطاعات العامة المتواجدة بالسعودية، وهناك بعض المؤسسات تستثنى من هذا الأمر، حيث أن عليها العمل خلال فترة العيد أيضاً، فيكون صاحب العمل بعدم إعطاء إجازة للعاملين، ولكن هناك شرطاً أن يعوض الاجازة بإجازة أخرى أو يمنحهم مقابلاً مادياً عن الدوام خلال العيد، فهذا طبقاً لقوانين العمل بالسعودية، وستبدأ إجازة العيد للعاملين بالقطاعات العامة 25 رمضان الموافق 26 من شهر أبريل، وتنتهي هذه الاجازة خمسة شوال السادس من مايو.

إجازة القطاعات الخاصة بالسعودية

إن إجازة العيد بالنسبة للقطاعات الخاصة تعد إجازة رسمية مذكورة بلائحة الإجازات المتواجدة بنظام العمل السعودي، وإجازات القطاعات الخاصة تبدأ 29 رمضان 30 من شهر أبريل، سواء كان هذا آخر يوم في رمضان أول اليوم القبل الأخير.