أسهل طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية وتجديد رخصة القيادة أبشر المرور 1443

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عمر شويل - جدة أسهل طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية وتجديد رخيصة القيادة، برقم اللوحة أو برقم الهوية، احد اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة ابشر المرور. وذلك عن طريق رابط الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة أو برقم الهوية فقد أصبح أبشر من أقوي وأفضل المواقع الحكومية بالمملكة لخدمة الملايين من المواطنين والمقيمين بالمملكة.

جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية يمكن لهم الأن الدخول إلي رابط الاستعلام عن المخالفات لمعرفة المخالفات المرورية والرسوم المطلوب دفعها لتجديد رخصة القيادة.

لتي تم توفيرها بشكل إلكتروني من قبل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية حتى تكون عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية سهلة على المواطنين في هذه الفترة التي تم انتشار فيروس كورونا،

أسهل طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية 1442

للاستعلام بطريقة سهلة عن المخالفات عبر منصة ابشر المرور باستخدام رقم اللوحة هي كالتالي:

الدخول إلي الاستعلام عن المخالفات المرورية الغير مدفوعة. ثم يتم اختيار الخدمة الخاصة بالمرور. بعد ذلك اختار المخالفات. ثم قم بكتابة جميع البيانات التي ستطلب منك. ثم بعد ذلك الضغط على مخالفات وسوف يتم عرض المخالفات، وتحديد التكلفة المطلوب دفعها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية أصبح سهل للغاية عبر الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزاية الداخلية بالمملكة مع خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، وذلك عن طري إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي رابط موقع الوزارة الداخلية أبشر المرور الخاص بالمملكة العربية السعودية. اختر من القائمة الرقم الخاص بهويتك، وبعدها قم بكتابة كلمة السر. وبعد ذلك يتم كتابة الرمز الظاهر أمامك. ثم بعد ذلك الضغط على كلمة عرض. سوف يظهر لك بعض الحقول الفارغة قم بملئها جميع البيانات. وبعدها سوف يظهر لك كم المبلغ الذي يجب عليك دفعه.

خطوات تجديد رخصة القيادة عبر ابشر 1443

طريقة تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عبر موقع أبشر بالتعاون مع إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية، لتجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر، دون الحاجة إلى الذهاب إلى إدارة المرور لتجديد رخصة القيادة، وذبلك عبر خطوات أبشر لتجديد رخصة القيادة.

قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية لتجديد رخصة القيادة. تسجيل الدخول باستخدام الإسم، رقم الهوية، وكلمة المرور. ثم بعد ذلك إضغط على “الخدمات الإلكترونية”. بعدها قم بالضغط على “تجديد رخصة القيادة”. يتم إدخال رقم الرخصة، وتاريخ الإصدار. احتيار عدد سنوات تجديد الرخصة. ثم الضغط على “تأكيد”.

ما هي شروط تجديد رخصة القيادة

يجب أن تكون المدة المتبقية في رخصة القيادة أقل من 180 يوماً. أيضا يجب سداد الرسوم أو مخالفة التأخير، إن وجدت، طريق نظام سداد. يجب سداد المخالفات المرورية، إن وجدت.

يمكن لجميع مواطني المملكة العربية السعودية الآن الوصول إلى رابط الاستعلام عن المخالفات للتعرف عليها المرورية والرسوم التي يجب دفعها لتجديد رخصة القيادة.

والذي تم توفيره إلكترونيا من قبل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية لتسهيل عملية التشاور بشأنها على المواطنين في هذه الفترة التي انتشر فيها فيروس كورونا .نتمني بذلك ان نكون وضحنا كافة التفاصيل حول الاستعلامات المرورية بالسعودية.