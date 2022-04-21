نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى اقدر اطلع جوال أقساط من موبايلي واستعلام الاستحقاق في المقال التالي
متى اقدر اطلع جوال أقساط من موبايلي وما هي أهم عروض تقسيط جوالات من موبايلي في السعودية الحديثة على وجه التحديد؟ فقد أصبح الحصول على جوال بمواصفات قياسية وإمكانات عالية واحد من أهم ما يجول في خاطر عملاء شركة موبايلي، وخصوصًا عملاء الباقات، وقد أكدت الشركة على أن هناك بعض الشروط وأيضًا خطة تقسيط موبايلي لا بد من معرفتها للقبول في أجدد العروض المقدمة من خلال الشركة ويأتي على رأسها عروض موبايلي تقسيط ايفون 13 وسوف نذكر لكم بالتفصيل شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2022 ونُجيب على تفاصيل متى اقدر اطلع جوال أقساط من موبايلي.
متى اقدر اطلع جوال أقساط من موبايلي
تحقق الشروط والأحكام في العملاء هو ما يدفع الشركة فقط إلى قبول طلبات أو نموذج تقسيط الجوالات الذكية سواء المقدم إلكترونيًا أو الذي يتم تقديمه من خلال فروع الشركة، ولكن من أجل الحصول على القبول هل تعلم جواب متى اقدر اطلع جوال أقساط من موبايلي بكافة تفاصيله؟ سوف نوفر لكم الجواب فيما يأتي.
شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2022
دعت الشركة إلى معرفة باقات التقسيط من موبايلي والشروط الجديدة من أجل القبول في التقسيط، فمن أبرز الشروط ما يلي:
- سداد الدورات الفوترية الصادرة عن الشركة وبالتالي سيكون خط العميل نشط ويسمح بالقبول في خطط التقسيط.
- ألا تقوم الشركة بتوقيع أي غرامات المالية في السابق على العملاء.
- وواحد من الشروط الهامة أيضًا أن يسمح سجل العملاء الائتماني بالتقسيط أي لا يكون به مخالفات.
- الاشتراك في باقات مفوتر الجديدة.
- أن يكون الجهاز المطلوب متوفر بالفعل لدى الشركة ويدخل في إطار عروض التقسيط من موبايلي الجديدة.
استعلام عن استحقاق جوال من موبايلي
أجابت الشركة أيضًا عن سؤال كيف اعرف اني استحق جوال من موبايلي وهذا يكمن في التالي:
- زيارة أحد فروع الشركة في المملكة العربية السعودية.
- كما يمكن معرفة الأهلية من خلال إرسال الرسائل النصية بالاعتماد على الرقم المتوفر من خلال الشركة وهو 1100، على أن يتم كتابة رقم 1222 في مضمون الرسالة المرسلة إلى الشركة.
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