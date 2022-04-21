طريقة الاستعلام عن القبول في التأهيل الشامل 1443 وزارة الموارد البشرية السعودية

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يحتاج عدد كبير من المواطنين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية الى التعرف على كيفية الاستعلام عن القبول في التأهيل الشامل، حيث يعتبر برنامج التأهيل الشامل هو أحد البرامج الداعمة الهامة المقدمة من جانب الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، والذي يقدم الدعم المختلف للفئات المستحقة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث لا يقتصر الدعم المقدم من البرنامج على الدعم المالي فقط، وإنما يكون هناك أشكال الدعم المتمثلة في البرامج التدريبية والتأهيلية المختلفة للمستحقين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن القبول في برنامج التأهيل الشامل.
الاستعلام عن القبول في برنامج التأهيل الشامل
أكدت وزارة الموارد البشرية السعودية أنه يمكن ان يتم الاستعلام عن القبول في دعم برنامج التأهيل الشامل المخصص لذوي الاعاقة في السعودية، وذلك من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول الى موقع وزارة الموارد البشرية السعودية .
- يتم اختيار الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع، ومن بينها يتم تحديد خدمة برنامج التأهيل الشامل.
- يتم اختيار الاستعلام عن استحقاق دعم برنامج التأهيل الشامل.
- اختيار ايقونة الاستعلام من خلال ادخال رقم الهوية الوطنية وكافة البيانات المطلوبة من المستخدم بشكل صحيح.
- اختيار ايقونة الاستعلام عن الاستحقاق لتظهر كافة التفاصيل على الفور.
شروط الحصول على دعم التأهيل الشامل في السعودية 1443
يعتبر برنامج التأهيل الشامل هو أحد أهم برامج الدعم التي يتم تقديمها من جانب وزارة الموارد البشرية السعودية، والتي تقدم لبعض الفئات المستحقة من ذوي الاعاقة، ويتم الحصول على الدعم بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، والتي جاءت على النحو التالي.
- يشترط ان يكون المستحق للدعم سعودي الجنسية.
- من الضروري ان يكون مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.
- يجب ان يكون المستفيد من ذوي الإعاقة.
- يتم تقديم الدعم لبعض الاشخاص الحاملين للعمل الامراض التي تحددها وزارة الموارد البشرية بناء على اللائحة.
- يشترط الا يزيد الدخل الخاص بالمستفيد الشهري عن اربعة الاف ريال سعودي.
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