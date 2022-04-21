نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع tajnidreg نتائج الترشيح المبدئي بوابة التجنيد الموحد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع tajnidreg 1443 الرسمي للإطلاع على نتائج القبول المبدئي للمتقدمين والمتقدمات لشغل وظائف القوات المسلحة، وذلك بعد إعلان الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة عن إتاحة الإطلاع على أسماء المقبولين والمقبولات في وزارة الدفاع لشغل الوظائف العسكرية المعلن عنها لدى القوات المسلحة وأفرعها، حيث يتاح الآن الإطلاع على نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين والمتقدمات على وزارة الدفاع 1443هـ، فمن يرغب في معرفة نتائج القبول المبدئي للقوات المسلحة، يمكنه ذلك الآن من خلال اتباع رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد الرسمي المرفق بالمقال، كما يمكنكم الحصول على رقم وزارة الدفاع المجاني من خلال موقع ثقفني.

رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع tajnidreg

كانت أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتجنيد الموحد للتقديم على وظائف عسكرية للرجال والنساء للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع بدايةً من رتبة جندي حتى رتبة رقيب، وقد بدأت بوابة القبول والتجنيد في استقبال طلبات التقديم على وزارة الدفاع اعتباراً من تاريخ التاسع من شهر رمضان 1443.

وقد استمرت بوابة التجنيد الموحد في استقبال طلبات التقديم من الراغبين والراغبات في الالتحاق بوظائف القوات المسلحة المعلن عنها لمدة خمسة أيام لينتهي التسجيل في تاريخ الثالث عشر من شهر رمضان الجاري، وخلال هذه الفترة الزمنية تم التقديم من قبل الراغبين والراغبات في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى القوات المسلحة.

واليوم الخميس الموافق لتاريخ الحادي والعشرون من شهر أبريل بدأت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة في إرسال رسائل نصية على الجوالات المسجلة للمرشحين والمرشحات، تفيد بالقبول في فترة التجنيد الموحد أو الاعتذار عن القبول بهذه الفترة، ففي حال القبول بالوظيفة المتقدم عليها، فيتم إرسال رسالة تفيد بأنه قد تم ترشيحك أولياً بالوظيفة المتقدم عليها.

ويتم إكمال بياناتك بالدخول إلى حسابك عن طريق الرابط المرسل بالرسالة، ومن ثم حجز موعد في أقرب مركز تجنيد للمرشح أو المرشحة، وطباعة النماذج ومراجعة الدوائر الحكومية مع التأكد من تحميل تطبيق توكلنا، وقد أوضحت أن التحصين ضد فيروس كورونا متطلب أساسي لقبول المتقدم النهائي والسماح له بدخول كافة المرافق التابعة للوزارة، ومن يرغب في الإطلاع على نتائج وزارة الدفاع الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع tajnidreg الرسمي المرفق بالتالي:

رابط بوابة التجنيد الموحد (tajnidreg.mod.gov.sa). رابط وزارة الدفاع بوابة التجنيد الموحد (tajnid.mod.gov.sa).

وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي

نتائج القبول الموحد وزارة الدفاع 1443

بعد أن تم إعلان نتائج الترشيح الأولي وقد سجلت دخول بوابة وزارة الدفاع للإطلاع على نتيجة ترشيحك، وقد تغيرت حالة الطلب من تحت الإجراء إلى تم ترشيحك أولياً، فيجب عليك الضغط على زر إكمال البيانات اللازمة، وسيتم التحويل إلى صفحة التسجيل النهائي.

ويجب العلم أنه في حال عدم وجود اسم للعائلة فيجب كتابة اسم الجد في مكان العائلة وترك القبيلة والفخذ خالياً، ومن ثم تعبئة باقي البيانات بنموذج التسجيل النهائي لوزارة الدفاع، وفي حال كان المرشح يعمل، فينقر على المربع بجانب خيار “هل تعمل حالياً”، ومن ثم تعبئة الخانات.

ويتم إلغاء علامة صح في حال كان المرشح لا يعمل، ليتم الانتقال بعد ذلك إلى صفحة المعلومات الدراسية التي تعتبر مجرد معلومات عن مراحلك الدراسية والفرز سيتم عبر المؤهل التعليمي الذي قمت بإدخاله عند بداية التسجيل عبر بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع الإلكترونية، كما يمكن الاطلاع على النتائج من خلال اتباع رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع tajnidreg الرسمي المرفق.

وبعد ذلك يتم تعبئة بيانات الوالد والوالدة وجده لأبيه، وعند عدم امتلاك هوية وطنية للجد أو حفيظة تابعة له، فيتم كتابة رقم مكون من عشرة خانات يبدأ برقم 1 وإبلاغ المركز عند الذهاب إليه، وبعد الانتهاء من تعبئة كافة البيانات بشكل صحيح والتأكد منها، فيجب النقر على أيقونة حفظ والانتقال للخطوة التالية لإكمال النموذج النهائي للتسجيل في وزارة الدفاع.

كيفية متابعة حالة الطلب وزارة الدفاع

تتيح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة إمكانية متابعة حالة الطلب للمتقدم أو المتقدمة عن طريق تسجيل دخول بوابة وزارة الدفاع tajnidreg وتعبئة الخانات بالبيانات المطلوبة وهي (رقم الهوية – كلمة المرور)، ثم كتابة رمز التحقق والضغط على كلمة “دخول”، وسيتم عرض حالة الطلب المقدم من جانبك سواء بالقبول أو بالاعتذار عن القبول لهذه الفترة.

إكمال التسجيل في وزارة الدفاع بعد إعلان نتائج القبول المبدئي

بعد اتباع الخطوات الموضحة عالية لإكمال وتعبئة كافة البيانات بمعلومات صحيحة ودقيقة، يتم الضغط على حفظ والانتقال للصفحة التالية، وسيتم إبلاغك أنه تم حفظ البيانات، بعد ذلك يجب الذهاب إلى الصفحة الرئيسية من خلال النقر عليها أعلى الصفحة، وسيجد المرشح الرسالة التالية (عزيزي المتقدم الرجاء طباعة الأوراق ملونة وترتيبها حسب المرفقات بالترتيب الصحيح) كما هو بالتالي:

غلاف الطلب. الإرشادات العامة. الوثائق المطلوبة. معلومات عن طالب الالتحاق وعائلته. الأصل والمنشأ للطالب ووالده وجده لأبيه ووالدته وجده لأمه. تعهد على الطلب. معلومات شخصية. بيان خدمات سابقة.

رسائل قبول وزارة الدفاع المبدئي 1443

في حال تم استلام رسالة نصية على الجوال الخاص بالمرشح، أو عند الاستعلام عن نتائج الترشيح الأولي للمواطنين والمواطنات ممن تقدموا للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الوزارة عبر بوابة وزارة الدفاع التجنيد الموحد الإلكترونية، فسوف تجد هاتين الرسالتين الموضحين بالصور التالية:

نتائج وزارة الدفاع 1443

أجابت وزارة الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد على تساؤل العديد من المرشحين فيما يتعلق بإمكانية تغيير التخصص بعد إعلان نتائج الترشيح الأولي من عدمه، حيث لا يمكن تغيير التخصص بعد أن تم إعلان نتائج القبول المبدئي، والسبب في ذلك هو أنه قد تم ترشيحك بناءً على الرغبات التي تم تسجيلها عند التقديم على وزارة الدفاع السعودية.

تنويه هام: في حال تم تسجيل الدخول إلى بوابة وزارة الدفاع الحساب الشخصي ووجدت حالة الطلب فارغة وليس بها نتيجة الترشيح، فيجب العلم أنه قد تم الإعلان عن نتائج قبول الدفعة الأولى فقط، وسيتم الإعلان عن نتائج ترشيح الدفعات القادمة لهذه الفترة بشكل تدريجي، لذلك يجب معاودة الاستعلام عن نتائج القبول كل فترة من خلال اتباع رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع tajnidreg الرسمي المرفق.

وزارة الدفاع نتائج القبول 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد عن إطلاق نتائج وزارة الدفاع القبول المبدئي الدفعة الأولى عبر بوابة القبول الموحد الإلكترونية، حيث يتم تسجيل دخول بوابة وزارة الدفاع والإطلاع على حالة الطلب لمعرفة نتيجة الترشيح الأولي، وفي حال الترشيح يتم إكمال البيانات عن طريق النقر على أيقونة تعديل البيانات.

ويجب على المرشحين والمرشحات إعادة طباعة جميع المستندات بعد حدوث أي تعديل على بيانات المرشح، ثم يقوم بحجز موعد المقابلة الشخصية، وفي حال تجاوز العدد المسموح من محاولات الدخول عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد، فسوف يتم إغلاق الحساب احترازياً، وتتم إعادة المحاولة مرة أخرى بعد مرور 15 من وقت أخر محاولة.

ملاحظة: في حال وجدت حالة الطلب فارغة فلا داعي للقلق، حيث يتم إعلان نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع على دفعات، وقد تم الإعلان عن الدفعة الأولى فقط لهذه الفترة، ويجب معاودة الدخول إلى الحساب الشخصي كل فترة للإطلاع على حالة الطلب الخاص بك، ومن يرغب في الحصول على نتائج القبول يمكنه ذلك من خلال رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع tajnidreg المرفق.

الاستعلام عن نتائج القبول وزارة الدفاع 1443

في حال تم ترشيحك وقبولك مبدئياً في وزارة الدفاع السعودية، فعليك إكمال البيانات من خلال حسابك في بوابة القبول والتجنيد الموحد الإلكترونية، وذلك بعد استلام الرسالة النصة أو الإطلاع على النتيجة من خلال بوابة وزارة الدفاع تجنيد، فيجب أن تقوم بحجز موعد في أقرب مركز تجنيد لك.

حيث يمكنك حجز موعد وزارة الدفاع من خلال تعبئة كافة البيانات ثم الضغط على أيقونة” “حفظ”، ثم النقر على أيقونة الانتقال إلى حجز موعد وأخذ موعداً من خلال النقر على أيقونة حجز موعد أسفل الصفحة، كما يمكن تغيير الموعد عن طريق بوابة القبول الموحد بشرط أن يكون قبل الموعد بـ24 ساعة.

استعلام نتائج قبول وزارة الدفاع 1443

أتاحت بوابة الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة إمكانية الإطلاع على نتائج الفرز الأولي للمتقدمين والمتقدمات للالتحاق بالخدمة الخدمة العسكرية لدى القوات المسلحة وأفرعها، كما تم إرسال رسائل نصية تتضمن نتيجة القبول بالوظائف المعلنة، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج الفرز المبدئي في وظائف وزارة الدفاع التجنيد الموحد من خلال بوابة القبول مع معاودة الاستعلام عند حالة الطلب فارغة.