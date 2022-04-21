رابط التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض

تُعد خدمة التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض أحد الخدمات التي يطرحها الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، وهي مطروحة لكافة المواطنين السعوديين التي تنطبق عليهم شروط والمعايير المفروضة، حيث يستفيد المقدم عليها الحصول على مساعدات مالية وهناك بعض الأشخاص الذين يحظون بإعفاء تام من سداد القرض المفروض عليهم.

التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض

جدير بالذكر أن الديوان الملكي السعودي أتاح للمواطنين فرصة التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض، وذلك وفق شروط محددة ويتم منحها للراغبين في التمكن من سداد ديونهم أو الإعفاء من القروض المسجلة عليهم، حيث يمكن التقديم وفق الخطوات التالية:

أولًا يتطلب قيام المستفيد بتسجيل طلب تسديد ديون وهي تحتوي على المعلومات التالية:

معلومات شخصية عن المستفيد من الطلب.

تسجيل قيمة الديون المفروضة على المستفيد.

اكتب بيانات الشخص الدائن أو المؤسسة الدائنة.

ثم قم بإرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني التابع للديوان الملكي، ويمكنك الإرسال للديوان الملكي عبر البريد السعودي.

سوف يتم إرسال رقم خاص بطلب سداد الديون احتفظ به، حيث انك من خلال هذا الرقم تتمكن من التعرف على الحالة الواصل لها طلب السداد.

إذا توفقت معك الشروط المفروضة من قبل الديوان الملكي سوف يتم الرد عليك بالموافقة وسوف يتم التواصل معك.

شروط التقديم على الديوان الملكي لسداد الديون

أتاح الديوان الملكي خدمة التقديم على الديوان الملكي لسداد الديون والإعفاء من القروض، لكنها تخضع لشروط ومعايير محددة تحكم من هو المستفيد الأحق بالحصول على إعفاء السداد، وتكمن تلك الشروط فيما يلي: