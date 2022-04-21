نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض في المقال التالي
تُعد خدمة التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض أحد الخدمات التي يطرحها الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، وهي مطروحة لكافة المواطنين السعوديين التي تنطبق عليهم شروط والمعايير المفروضة، حيث يستفيد المقدم عليها الحصول على مساعدات مالية وهناك بعض الأشخاص الذين يحظون بإعفاء تام من سداد القرض المفروض عليهم.
التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض
جدير بالذكر أن الديوان الملكي السعودي أتاح للمواطنين فرصة التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض، وذلك وفق شروط محددة ويتم منحها للراغبين في التمكن من سداد ديونهم أو الإعفاء من القروض المسجلة عليهم، حيث يمكن التقديم وفق الخطوات التالية:
- أولًا يتطلب قيام المستفيد بتسجيل طلب تسديد ديون وهي تحتوي على المعلومات التالية:
- معلومات شخصية عن المستفيد من الطلب.
- تسجيل قيمة الديون المفروضة على المستفيد.
- اكتب بيانات الشخص الدائن أو المؤسسة الدائنة.
- ثم قم بإرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني التابع للديوان الملكي، ويمكنك الإرسال للديوان الملكي عبر البريد السعودي.
- سوف يتم إرسال رقم خاص بطلب سداد الديون احتفظ به، حيث انك من خلال هذا الرقم تتمكن من التعرف على الحالة الواصل لها طلب السداد.
- إذا توفقت معك الشروط المفروضة من قبل الديوان الملكي سوف يتم الرد عليك بالموافقة وسوف يتم التواصل معك.
شروط التقديم على الديوان الملكي لسداد الديون
أتاح الديوان الملكي خدمة التقديم على الديوان الملكي لسداد الديون والإعفاء من القروض، لكنها تخضع لشروط ومعايير محددة تحكم من هو المستفيد الأحق بالحصول على إعفاء السداد، وتكمن تلك الشروط فيما يلي:
- يشترط أن يكون المتقدم من أصول سعودية وينتمي أبوية لجذور سعودية المنشأ والمعيشة.
- علاوة على أنه يشترط أن يكون المتقدم غير قادر ماديًا وقدم ما يفيد بإثبات حالة المادية.
- كما أن المتقدم على طلب إعفاء التسديد يجب أن يكون مريض بأي من الأمراض المزمنة والخطيرة التي تعيق قدرته على العمل لتسديد ديونه.
- بجانب أنه يستحق طالب الإعفاء الموافقة في حال عدم صرف له راتب شهر أو المعاش أو أي مستحقات مالية حكومية أو تأخره عن موعده المحدد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.