موعد إجازة عيد الفطر للقطاع العام والخاص 1443

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عمر شويل - جدة مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك حيث أننا بدأنا في الأيام العشر الأخيرة من هذا الشهر، أعلنت السلطات السعودية موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص والعام، ومن المقرر أنها ستكون أربع أيام، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أن موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص ستبدأ يوم السبت الموافق 29 من رمضان 1443، 30 من أبريل 2022.
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 1443
ينتظر جميع موظفي القطاع العام والخاص موعد إجازة عيد الفطر 1443، للتجهيز والاستعداد ليوم العيد وتجهيز جميع المتطلبات الضرورية لأسرهم، ووفقا لهيئة الخدمات المدنية وحسب بيان رسمي نشرته، فإن العطلة ستبدأ من نهاية دوام يوم السبت 30 من أبريل 2022، وتستمر لمدة أربع أيام ليتم العودة إلى العمل يوم الخميس الموافق 5 من مايو 2022.
إجازة العيد للقطاعات الحكومية
سيستفيد جميع موظفين القطاعات الحكومية بإجازة العيد، وتبدأ من يوم الخامس والعشرين من شهر أبريل والموافق ثلاثة وعشرون مم شهر رمضان، وستستمر تلك الإجازة حتى يوم الثامن من شهر مايو والموافق السابع من شهر شوال، وتعد تلك الإجازة طويلة للقطاع العام مقارنة بإجازة القطاع الخاص.
إجازة عيد الفطر في البنوك
سيمنح جميع الموظفين في البنوك إجازة عيد الفطر بداية من تاريخ الثامن والعشرون من شهر أبريل والموافق السابع والعشرون من شهر رمضان، وسيعود الموظفين للعمل في البنوك بتاريخ الثامن من شهر مايو والموافق السابع من شوال، ومن الجدير بالذكر أن هناك بنوك لا تمنح إجازات للموظفين، بسبب تواجدها في أماكن بها زيادة سكانية، في كل الفروع بمكة والمدينة في المملكة العربية السعودية، ولذلك لا تغلق تلك البنوك في العيد، وسيتم تعويض العمال أو زيادة الراتب لهم وفقا لقوانين العمل بالمملكة.
إجازة عيد الفطر في السعودية
سيتم منح الإجازة في السعودية لجميع الطلبة والعمال، وهي غير موحدة في مختلف القطاعات الخاصة أو الحكومية أو البنوك، حيث أنه سيتم منح الطلاب إجازة ستة عشر يوما، والقطاعات العامة يتم منحهم إجازة ثلاثة عشر يوما، وجميع الموظفين الغير حاصلين على إجازة للعيد يتم تعويضهم بعد ذلك في الأيام المقبلة.
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