فتح صلاحية الأداء الوظيفي عبر نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد

فتح صلاحية الأداء الوظيفي عبر نظام فارس، تقوم المملكة العربية السعودية من حين لآخر بتحديث الأنظمة العامة في الدولة، لضمان سير العمل بشكل منتظم، لذا عمدت إلى تحديث نظام الأداء الوظيفي بما في ذلك الموظفين والخدمات المقدمة، وذلك لتحقيق رؤية ورسالة المملكة لعام 2030 الذي يعمل على تحقيقها سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويتكون نظام الأداء الوظيفي الجديد من 25 مادة تعمل على تطوير وتحديث مراكز العمل على مستوى المملكة سواء العامة أو الخاصة الصادرة بقرار من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتحت إشراف مجلس الوزراء، ويسعى هذا القانون إلى مراعاة الالتزام في العمل، تقديم مكافآت للعاملين المجتهدين، تشجيع العاملين على أداء المهام بجودة عالية.

فتح صلاحية الأداء الوظيفي عبر نظام فارس

قامت وزارة التعليم بفتح صلاحية الأداء الوظيفي للإداريين عبر نظام فارس، والذي يوفر مجموعة من الخدمات الذاتية للمديرين والمعلمين والإداريين، والتي يمكن الاستفادة منها عند التسجيل في نظام فارس وتفعيل حساب المستخدم، ومن هذه الخدمات: صلاحية الخدمة الذاتية الخاصة بالمديرين، تحديث الأداء الوظيفي للعاملين، طلب تقييم الموظف، إمكانية إضافة أشياء أخرى مثل رفع مستندات أو غير ذلك، إمكانية استخدام رمز النسبة المئوية.

كيفية إدخال الأداء الوظيفي للموظف

إدخال أو تحديث الأداء الوظيفي للعاملين في القطاع التعليمي من الخدمات الذي يقدمها نظام فارس للمسجلين، وتتم كالتالي:

تسجيل الدخول إلى رابط نظام فارس الخدمة الذاتية بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. اختيار أيقونة الخدمات الذاتية للمدير. الضغط على تقييم أداء موظف، ثم تقديم طلب تقييم موظف. تظهر قائمة بالموظفين العاملين لدى المؤسسة حسب الدرجة الوظيفية لكل منهم. اختيار الموظف الذي ترغب في تقييم أدائه. اختيار نسبة الأداء التي ترغب في منحها له. الضغط على تطبيق، ليتم حفظ نسبة الأداء.

نظام فارس للخدمة الذاتية

نظام فارس للخدمة الذاتية هو نظام إلكتروني معتمد في المملكة العربية السعودية يخدم العاملين في القطاع التعليمي، ويقدم خدمات متنوعة لهم، ومن مميزات النظام: