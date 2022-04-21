اختر تمويل مناسب لك بدون فوائد ولا رسوم مدعوم وميسر السداد لجميع الفئات

اختر تمويل مناسب لك بدون فوائد ولا رسوم من بنك التنمية الاجتماعية حيث أتاح خاصية إلكترونية وهي خدمة (اعثر على التمويل المناسب لك) وذلك من خلال كتابة بعض البيانات التي تشمل أنت ذكر أم أنثى والعمر والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، يليها تحديد قطاع العمل وجهة الحسم والراتب الأساسي والبدلات إن وجدت والالتزامات الشهرية، ومن خلال هذه المعلومات يقوم النظام بترشيح منتجين من منتجات التمويل المتاحة ومبلغ القرض أيضاً لكي تكون على دراية بالمناسب لك أو كترشيح منتج من أجل المساعدة في اختيار نوع القرض، علماً بأن هذه الحاسبة تقديرية فقط، ومازالت الموافقة على الطلب يتم وفقاً لاستيفاء الشروط المحددة لكل نوع تمويل، كما يمكنك التحدث والاستفسار عبر رقم بنك التنمية الاجتماعية 199099.

شروط تمويل بدون فوائد ولا رسوم للقطاع الخاص

لابد من تقديم كفيل موظف حكومي يضمن العميل طالب القرض بدون رسوم. يجب أن يكون العميل ذو ملاءة مالية تصلح الحصول على التمويل (حسب شروط المنتج). في حالة تعثر العميل في السداد سيتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل.

اختر تمويل مناسب لك بدون فوائد ولا رسوم

خدمة اعثر على التمويل المناسب لك تتيح لك المساعدة في اختيار نوع القرض من قروض بنك التنمية بدون فوائد سواء الاجتماعية أو القروض الخاصة بـ تمويل العمل الحر و تمويل الأسر المنتجة، هذا بالإضافة إلى تمويل الأعمال المنشآت الجديدة والقائمة، تخضع كل المنتجات لأحكام الشريعة الإسلامية تتضمن تسهيلات في السداد مخصصة للمساعدات المالية بدون تطبيق هامش ربح للفئات الأشد احتياجاً رجال ونساء ومتقاعدين والطلاب، أما بالنسبة لتمويل العاطلين والعاطلات فمن خلال قرض نفاذ الذي يهدف لرفع وتحسين السوق والاقتصاد في البلاد وكذلك قرض الأسر المنتجة أيضاً.

كيف أحصل على تمويل بدون فوائد ولا رسوم من بنك التنمية؟