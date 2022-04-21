نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة عيد الفطر للبنوك 2022 وفقًا لتحديد البنك المركزي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة اجازة عيد الفطر للبنوك في المملكة العربية السعودية ينتظرها الكثير من الموظفين في البنوك داخل المملكة، وذلك ليجهزوا لهذه المناسبة حيث يحرص المسلمون دائمًا في مناسبة عيد الفطر من كل عام على ممارسة الطقوس الإسلامية والاحتفال بالعيد مع الأسرة والأهل والحرص على عادة صلة الرحم، وكذلك قضاء العمر من يستطيع ماديًا، وفي هذه المقالة سوف ننقل لكم آخر المستجدات التي تم التصريح بها فيما يخص مواعيد بدء وانتهاء إجازة عيد الفطر للبنوك.

موعد اجازة عيد الفطر للبنوك

قام البنك المركزي في المملكة العربية السعودية بتحديد الموعد الخاص ببدء إجازة عيد الفطر المبارك لدى البنوك والذي من المقرر أن يبدأ مع انتهاء آخر يوم للعمل في البنوك أي يوم 27 من شهر رمضان لعام 1443هـ وهو ما سيوافق يوم 28 من شهر أبريل لعام 2022 م.

مواعيد الفتح للبنوك خلال رمضان

يرغب الكثير من عملاء البنوك داخل المملكة العربية السعودية بمعرفة الاستفسار حول مواعيد فتح البنوك في شهر رمضان المبارك حتى يستطيعوا إنجاز أوراقهم ومتطلباتهم من موظفي البنوك، وفي هذا الإطار فقد أقر البنك المركزي داخل المملكة في إعلان رسمي بأنه يتم فتح البنوك في شهر رمضان بدًأ من الساعة العاشرة صباحًا على أن ينتهي عمل البنوك في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

آخر يوم دوام للبنوك في رمضان

قام البنك المركزي بتحديد موعد الحصول على الإجازة وتحديد آخر يوم للعمل في البنوك، وصرح أنه من المقرر أن يكون آخر يوم دوام للموظفين هو يوم 27 من شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ أي ما سيوافق يوم 28 من شهر أبريل لعام 2022 م، وقد وضح البنك المركزي أن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك لعام 1443 ستكون 10 أيام كاملة مدفوعة الأجر للموظفين.

موعد الدوام للبنوك بعد عيد الفطر

إن الموعد الخاص بالدوام لدى البنوك في المملكة العربية السعودية يُعتبر من أكثر الأمور التي يبحث عنها الموظفين والعملاء على حد سواء، الموظفين يرغبون في معرفة موعد عودتهم للعمل لتجهيز أنفسهم لذلك والعملاء أيضًا يرغبون في معرفة عودة الدوام للبنوك من أجل إنهاء مصالحهم البنكية، وفي هذا الإطار فقد صرح البنك المركزي في داخل المملكة السعودية بأن موعد الدوام لدى البنوك سيبدأ من يوم السابع من شهر شوال لعام 1443هـ أي ما سيوافق يوم الثامن من شهر مايو لعام 2022 م.